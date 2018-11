Op de Wallen kan niet meer worden betaald met creditcard

Zo'n 30 procent van de sekswerkers heeft zo'n apparaat staan, zowel in de clubs als achter de ramen," zegt Eric Hamaker, eigenaar van boekhoudbedrijf Red Light Tax.



"Sinds vorige week donderdag werken ze niet meer."



De Britse leverancier MyPOS heeft de dienstverlening gestopt, omdat het bedrijf niet geassocieerd wil worden met de seksbranche. MyPOS heeft beursplannen in de VS, waar zulke dienstverlening niet op prijs wordt gesteld door investeerders.



"De begeleidende banken hebben geadviseerd om ons uit deze branche terug te trekken," zegt een woordvoerder. "Het was voor ons ook een sector die we ontzettend goed moesten monitoren. Die capaciteit hebben we niet en die investering willen we niet doen."



Het gaat volgens MyPOS om enkele tientallen klanten. "Wij hebben altijd gewaarschuwd dat dit ten einde zou kunnen lopen."