Op de Wallen is nog weinig van een blowverbod te merken: ‘We hebben geen instructies gekregen om mensen er op aan te spreken of zo’

Van het blowverbod in de binnenstad is donderdag, de eerste dag dat de nieuwe maatregel geldt, nog maar weinig te merken. Veel toeristen zijn er niet van op de hoogte en er wordt niet nadrukkelijk gehandhaafd. ‘Kijk om je heen, ik zie nergens politie.’

Naast een bordje waarop staat dat blowen verboden is, steekt een toeriste – witte jas, roze aansteker – een joint op. Even later wandelen zes Italiaanse toeristen gehuld in een penetrante wietlucht schaterlachend langs een handhaver.

Echt veel is er nog niet te merken van het blowverbod dat sinds donderdag geldt in het gehele Wallengebied en iets daarbuiten, vanaf het Damrak tot de Prins Hendrikkade en van de Nieuwmarkt tot Rusland en de Grimburgwal.

Er zijn extra bordjes geplaatst op de bruggen en aan de lantaarnpalen, waarop wordt gewaarschuwd voor een boete van 100 euro. Volgens twee handhavers die in hun auto over de Oudezijds Achterburgwal tuffen, is het echter nog te vroeg om grote conclusies te trekken over het verbod en de handhaving daarop. “Het duurt zeker een maand of twee voordat we weten hoe het allemaal gaat en of het verbod echt werkt,” zegt er een. “We letten erop, net als op het alcoholgebruik. Het is weer een regeltje erbij.”

Kleine kans op boete

Met de maatregel hoopt de gemeente brallende toeristen te weren en de leefbaarheid in de binnenstad te vergroten. Het verbod op het roken van een joint geldt in de openbare ruimte, op het terras van een coffeeshop mag nog wel worden geblowd.

“Sorry!” roept de 21-jarige Niall uit Ierland als hij op het blowverbod wordt gewezen. Vliegensvlug drukt hij zijn spliff uit tegen de stoeprand. Het restant stopt hij in een huls. “Ik wist het niet. We zagen wel wat bordjes verderop, maar dachten dat het hier op de Dam wel kon.”

“Blowen is een grote attractie voor toeristen,” zegt vriend Louis (21), die naast hem zit op de rand van het Nationaal Monument. “Thuis is het niet legaal, dus het hoort wel bij een bezoek aan Amsterdam.”

En een boete van honderd euro riskeren? “O, dat valt mee,” zegt Max (21). “Kijk om je heen, ik zie nergens politie. En anders doen we het gewoon in een louche steeg of zo.”

Geen van de drie Ieren wil met zijn achternaam in de krant.

Opeenstapeling

Handhaving is donderdag wel aanwezig op de Wallen, maar lijkt niet zwaar te controleren op het blowen. Er wordt gewerkt met een driestappenaanpak: aanspreken bij overtreding, waarschuwen bij herhaling en beboeten bij excessen. De gemeente heeft geen extra bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) of politieagenten ingezet.

Het toezicht, daar ligt volgens voor- én tegenstanders het probleem. De Nederlandse BOA Bond, die opkomt voor straattoezichthouders, hekelt de opeenstapeling van regeltjes en verboden die in de Amsterdamse binnenstad gehandhaafd moeten worden. De werkdruk is hoog, het tekort aan politieagenten en handhavers groot, zeggen ze. “Blowen gebeurt toch wel.”

Om dezelfde redenen wordt er maar mondjesmaat gehandhaafd op het alcoholverbod, dat al meer dan drie jaar geldt op de Wallen.

Regels respecteren

Ook de zogenoemde hosts – gastheren en -vrouwen die bezoekers informeren over de buurt en het gewenste gedrag – zijn niet erg druk met het verbod. “Ja, ik heb er van gehoord,” zegt een van hen, haar dienst is net begonnen. “We hebben geen instructies gekregen om mensen er op aan te spreken of zo.”

Eerlijk is eerlijk: er wordt donderdagmiddag en -avond ook niet uitzonderlijk veel geblowd op straat. Af en toe loopt iemand langs met een joint en aan het water genieten mensen van een blowtje.

Zoals een 42-jarige Brit, hij wil zelfs zijn voornaam niet in de krant, die een aansteker aan het koord van zijn grijze joggingbroek heeft geknoopt. “Ik woon hier in de buurt,” zegt hij. “Mijn huisbaas wil niet dat ik binnen rook. Dus ik heb niet echt een keus.”

Zijn landgenoot Guy Coupland (33) zegt meer begrip te hebben voor het verbod. “Je moet de regels respecteren,” zegt hij, voordat hij grijnzend een trek van zijn joint neemt.

