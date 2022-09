Op de schepen van de grootste slavenhandelaren van Amsterdam was geweld schering en inslag

Een Afrikaanse familie wordt gescheiden door Europese slavenhandelaren, schilderij van de Britse kunstschilder John Raphael Smith, naar George Morland, 1791. Beeld John Raphael Smith

Een waarschuwing vooraf is gepast, schrijven de historici Ramona Negrón (25) en Jessica den Oudsten (26) in het voorwoord van hun pas verschenen boek De grootste slavenhandelaren van Amsterdam over de firma Smitt. Geweld was weliswaar een structureel fenomeen in de slavenhandel, maar over de situatie aan boord van Nederlandse slavenschepen is nog weinig bekend. Daarom vonden ze het belangrijk de geweldsincidenten gedetailleerd te beschrijven. Al zijn ‘deze passages heftig om te lezen’.

De historici ontdekten de geweldsincidenten in getuigenverklaringen van de bemanning van het slavenschip ’t Gezegende Suikerriet in het Stadsarchief. Het schip van de firma Smitt had tussen 1743 en 1745 zo’n 320 tot 350 West-Afrikanen naar Suriname verscheept.

Wrede mishandelingen

De bemanning van het fregatschip spreekt in die getuigenissen over de handelswijze van hun kapitein Van den Bergh, die de slaafgemaakten ‘op een zeer cruelle wijse’ behandelde en sommigen zelfs ‘zeer mishandelt’ had, waarbij enkelen om het leven kwamen.

Een van de incidenten betrof een slaafgemaakte vrouw die zich weigerde te wassen. Van den Bergh liet haar zo hard slaan ‘dat haar endeldarm daarvan ontsprong’.

Een andere vrouw werd hangend aan een touw buitenboord gehangen en steeds onder water gedompeld.

Sommige bemanningsleden, die al dan niet gedwongen aan het geweld meededen, zouden naar eigen zeggen de kapitein op de mishandelingen hebben aangesproken. Hij zou daarop, zo blijkt uit een akte, gezegd hebben: ‘Wat kan het mij scheelen, laat se sterven, ik wou dat sij al dood waren.’

De mishandelingen kwamen ‘per toeval’ boven water, zeggen Negrón en Den Oudsten, die naast hun werk als datacurator bij het Stadsarchief ook promovendus zijn aan respectievelijk de Universiteit Leiden en de Radboud Universiteit. De vondsten zijn gedaan tijdens het scannen en digitaal doorzoekbaar maken van het notarieel archief door vrijwilligers van het digitaliseringsproject Alle Amsterdamse Akten. Van dit 3,5 kilometer lange archief is sinds 2016 tien tot twintig procent gedigitaliseerd.

Muiterij, oproer en conflicten

Den Oudsten: “Muiterij, oproer en conflicten tussen bemanningsleden aan boord, komen we vaker tegen. Maar mishandelingen van slaafgemaakten zie je veel minder. Omdat er na afloop van de reis een conflict over geld was ontstaan tussen de kapitein en de firma Smitt, kwam het geweld naar buiten.”

In het boek, dat vrijdag aan burgemeester Halsema wordt gepresenteerd, tekenen de historici op hoe de Smitts leiding gaven aan hun handel. Het verhaalt over hun strategieën en hun omgang met de kapiteins en bemanningsleden van hun schepen.

Zo liet de firma voor een reis notariële akten opstellen voor het geval er onderweg iets was misgegaan. Onder de bemanning van ’t Gezegende Suikerriet waren tijdens de reis conflicten ontstaan, en bovendien had een groot aantal slaafgemaakten de reis niet overleefd. Hun dood betekende minder omzet.

Wangedrag kapitein

Bij terugkeer in Amsterdam moesten de 31 bemanningsleden getuigenverklaringen afleggen over de gebeurtenissen op reis. Zij verklaarden uitgebreid over het wangedrag van de kapitein.

Negrón: “Het geweld op ’t Gezegende Suikerriet staat op zichzelf. Maar dat er geweld op de slavenschepen was, moet vaker zijn gebeurd. Er waren doorgaans zwepen, boeien en wapens aan boord van de schepen. Maar in de bronnen vind je geen voorbeelden van de incidenten terug.”

Ramona Negrón (links) en Jessica den Oudsten.

De uit Duitsland geëmigreerde lutheraan Jochem Matthijs Smitt en zoon Coenraad waren in 1741 in de slavenhandel gestapt nadat ze waarschijnlijk, aldus de historici, in 1738 een advertentie in de Amsterdamsche Courant hadden gelezen waarin stond dat ‘alle de geene die geneegen mogte zyn Negros slaven van de kusten van Africa over te voeren in de Colonie van Suriname, ten eynde aldaer te werden verkogt’, zich konden richten tot de Sociëteit van Suriname, die verantwoordelijk was voor het beheer van kolonie. Drie jaar later voer hun eerste slavenschip, de Africaan geheten, uit.

De firma groeide uit tot de grootste private slavenhandelaar van Amsterdam. Ze vervoerde in de tweede helft van de achttiende eeuw in totaal tussen de 11.000 en 13.000 slaafgemaakten.

Vanuit Amsterdam werden tussen 1730 en 1779 107 private slavenreizen georganiseerd, waarvan 42 door Smitt, ruim een derde van de private slavenhandel in Amsterdam. De slavenhandel was zo lucratief dat de familie Smitt van de Raamstraat naar de Prinsengracht, tegenover de Leidsekruisstraat, verhuisde.

‘Jong, gesond en fris volk’

Met de bemanningsleden stelden ze contracten op voor de notaris. In het contract met de kapitein stond dat hij beloofde te letten op de kosten en ‘alles op ’t suijnigste’ te doen. Bij de inkoop van slaafgemaakten moest de kapitein letten op ‘jong, gesond en fris volk, van tien tot twintig jaeren’.

De West-Indische Compagnie, die lange tijd als enige slavenreizen mocht maken, verhandelde daarentegen vooral mannen en vrouwen tussen de 15 en 36 jaar. Kinderen onder de vijftien werden met korting verhandeld.

De twee historici hebben tijdens hun onderzoek de namen van alle bemanningsleden van ’t Gezegende Suikerriet kunnen terugvinden. Van geen enkele slaafgemaakte is zijn of haar naam bekend. ‘Wie deze mensen waren, waar ze vandaan kwamen, en wat hun verhaal was, zullen we nooit weten. Ze worden alleen in de bronnen genoemd door het geweld dat hen is aangedaan,’ schrijven ze in het boek.

Het boek De grootste slavenhandelaren van Amsterdam van Ramona Negrón en Jessica den Oudsten, uitgeverij Walburgpers, kost 29,99.