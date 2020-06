Op de pont zonder mondkapje? Bekeuring in Amsterdam, niet in Zaanstad

Wie op een van de IJ-veren geen mondkapje draagt kan een bekeuring krijgen, op de pont naar Zaanstad geldt dat niet. Beeld MARC KRUYSWIJK

Mondkapjes zijn sinds maandag verplicht in het openbaar vervoer. In bus, tram, trein en metro. En op de pont, toch? Ja dus. En nee. Niet overal in ieder geval. Want de pont is technisch gezien geen openbaar vervoer. Omdat, zoals verkeerswethouder Sharon Dijksma donderdag stelde, de pont gratis is.

Juridische haarklovers

De kwestie over de status van de ponten deed zich enkele jaren geleden ook al voor, toen Amsterdam een rookverbod wilde op de pontveren. Nee, zeiden juridische haarklovers toen: een pont is slechts een beweegbaar stukje openbare weg. En in de openbare ruimte mag iedereen een sigaret opsteken.

Het GVB was om die reden niet direct te porren voor een algeheel rookverbod. Maar de gemeente stelde vervolgens dat je het gedrag van passagiers ook kon worden gestuurd met een huishoudelijk reglement, dus privaatrechtelijk. Via die route wordt dus alsnog een rookverbod op alle ponten over het IJ, de Hempont en de Noordzee Kanaalponten ingevoerd.

Noodverordening

Maar hoe zit dat nu dan met de mondkapjesplicht op de Hempont tussen Amsterdam en Zaanstad? Het verschil zit ‘m in het feit dat Amsterdam valt onder de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland terwijl Zaanstad hoort bij Zaanstreek Waterland. Die eerste heeft een noodverordening ingesteld die specifiek voorziet in de plicht mondkapjes te moeten dragen in al het openbaar vervoer, ook op de ponten dus. Terwijl Zaanstreek Waterland zoiets niet heeft vastgelegd in een noodverordening.

De reiziger zou ervan in de war kunnen raken: op een GVB-pont over het Noordzeekanaal hoeft hij - strikt genomen - geen mondkapje op, in Amsterdam kan hij er een bekeuring voor krijgen. Het GVB, dat zelf niet handhaaft, vindt het jammer. “Het is voor reizigers prettig om te weten waar je aan toe bent. Of je nou in Amsterdam op de pont stapt of ergens anders. Onze boodschap is vooral: draag een mondkapje, dan voorkom je dat je een ander besmet.”