Op de plek van café de Omval in Oost komt een houten ‘buurthuis’

Artiestenimpressie van het winnende ontwerp Spectrum, Circulair City House. Beeld CrowdBuilding BV, Het Nieuwe Bouwbedrijf BV en Space&Matter.

Het bekende café in Oost sloot in oktober 2020 na 82 jaar de deuren.

Het circular city house, zoals de ontwerpers van Plan Spectrum het gebouw noemen, krijgt een volledig houten structuur. Het gebouw van café De Omval is in het ontwerp verwerkt op de begane grond. Dat wordt een ‘soort buurthuis’, aldus de ontwerpers. De eerste verdieping is helemaal open en heeft overhangende uitbouwsels, waar bezoekers gebruik van kunnen maken. Deze ruimte wordt ingericht als terras, auditorium en loungeplek.

Het gebouw gaat kantoren, ateliers en horeca huisvesten. De ruimte eromheen kan volgens de ontwerpers worden gebruikt voor initiatieven als een versmarkt of evenementen als het Amsterdam Light Festival.

Competitie

De gemeente schreef vorig jaar een wedstrijd uit voor het gebied. Ontwerpers konden een plan indienen, dat moest voldoen aan een paar criteria, zoals behoud van de cultuurhistorische waarden van het gebouw waarin café De Omval gevestigd was. Van de negentien inzendingen werden er vijf uitgewerkt, waarop buurtbewoners konden stemmen.

‘Spectrum brengt de locatie tot leven met een mooie nieuwe plek die in verbinding is met de omgeving,’ vindt de jury. ‘Het houten gebouw uit het plan past goed in de buurt en vormt een mooie overgang tussen het lager gelegen Watergraafsmeer en het hogere plein. Spectrum had ook de voorkeur van de buurt.’

‘Ik vindt dit met afstand het beste plan,’ laat een anonieme stemmer weten. ‘Zowel qua ontwerp, onderbouwing en bovenal omdat het gebouw van de Omval blijft staan. Sloop van dit historische pand is volstrekt niet duurzaam, niet nodig en een verlies voor de buurt.' Een ander schrijft: ‘Het idee van de verdieping voor de buurt, het behoud van het huidige pand, het terras aan het water en het materiaalgebruik vind ik prachtig.’