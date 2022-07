Op de luie trap bij het Beursplein voel je je vanzelf als John Cleese

De trap naar de fietsenstalling onder het Beursplein. Beeld Daphne Lucker

Elke keer als je de trap naar de nog redelijk nieuwe fietsenkelder onder het Beursplein afloopt, is het beeld van John Cleese niet ver weg. Het past namelijk niet, traplooptechnisch. Je komt nooit uit. Hoe je je stappen ook zet: je tred doet keer op keer denken aan het ‘Ministry of Silly Walks’ van de Britse acteur. Het is te klein of te groot.

De trap van de fietsenkelder geldt als luie trap. Een trap met, zo zeggen kenners, een grote aantrede en een kleine optrede. Anders gezegd: een trap met hele brede treden. Het gevolg is dat de hellingshoek van zo’n luie trap klein is. Je neemt je stappen, maar je wint nauwelijks hoogte. En alsof dat niet al erg genoeg is: het loopt ook nog eens extreem oenig en ongemakkelijk.

Twee treden tegelijk

Dat het afdalen en stijgen doet denken aan John Cleese heeft ermee te maken dat je altijd probeert twee treden tegelijk te nemen. Gevolg: idioot rare stappen, allesbehalve flatteus.

Enkele jaren geleden liep een contingent Rotterdammers te hoop tegen de luie trap die zij moesten gebruiken om in de Koopgoot te kunnen komen. Mensen noemden het een ontwerpfout. Het bleek een bewuste keuze te zijn: de trap was dusdanig lui aangelegd (in trapdeskundigenjargon een ‘zeer luie trap’, oftewel een cordonata) omdat hulpdiensten met de auto omhoog en omlaag moesten kunnen komen.

Luie trappen vind je in Amsterdam op meer plekken. Ook zo’n beruchte: de trappen aan de zijkanten van de Amsterdamsebrug en de Schellingwouderbrug. Al vaker meegemaakt: gebruikers, wildvreemden, die zich halverwege gretig tegen elkaar beklagen over ‘die kuttrap’. Niet toevallig: het gaat om trappen waarvan mensen gebruik maken als ze een fiets naar beneden of boven zeulen. Het is een verzachtende omstandigheid, maar niet veel meer dan dat.

Gemeente: er is over nagedacht Er is over nagedacht, zegt een woordvoerder van de gemeente. Volgens haar wordt de trap ingezet wanneer dat ‘past in de openbare ruimte’. “De openbare ruimte heeft van zichzelf hoogteverschillen, maar dat zijn flauwe bewegingen omhoog of omlaag. Daar past de luie trap goed bij. Je hebt haast nooit even steile trappen als in gebouwen waar de hoogteverschillen groot zijn. In het geval van bruggen wil je ook niet dat ze te steil zijn voor fietsers, daarom maken ze vaak een flauwe beweging en de daarbij behorende trap ook.” Dat de trap volgens sommige mensen ‘gek’ loopt, heeft volgens de woordvoerder te maken met de gekozen trapformule. “Je stappen zijn een bepaalde afstand, maar die is minder ver en hoog als je een trap oploopt. Daar houdt de trapformule rekening mee. Die formule luidt: 2 optreden + 1 aantrede = 57 tot 63 centimeter. Het kan zijn dat wanneer je veel langer of korter bent dan de gemiddelde mens je niet helemaal uitkomt. Maar binnen deze formule past de meerderheid van de mensen, de gemiddelde mens.”

