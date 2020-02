Op de Jan Schaeferbrug zie je bijna geen hand voor ogen

Op de Jan Schaeferbrug, tussen Pakhuis de Zwijger en Java-eiland, zie je bijna geen hand voor ogen. De verlichting vertoont kuren en reparaties laten op zich wachten, net als elders in de stad.

Stel je de Magere Brug voor, maar dan precies omgekeerd: dat is de Jan Schaeferbrug. In elk geval voor de manier waarop de verlichting geregeld is.



De Magere Brug is optimaal verlicht: elk hoekje, elk tierelantijntje wordt geaccentueerd door een lichtbron. Dat is fijn voor wie de Magere Brug van een afstand wil bekijken, want het ziet er in het donker misschien nog wel fantastischer uit dan van dichtbij. Het is ook prettig voor de gebruikers van de brug, die zien waar ze mee bezig zijn tijdens het fietsen of wandelen.

Ongeveer niets

Bij de Jan Schaeferbrug, die van onder Pakhuis de Zwijger naar de laatste bebouwing van het Java-eiland loopt, ziet de fietser en wandelaar ’s avonds daarentegen zo ongeveer niets. Aan de oostelijke zijde branden halverwege enkele lampen in het wegdek, zo fel dat ze bijna verblindend zijn. Voor de rest is het duisternis troef. Aan de westelijke kant functioneert zo goed als geen enkele verlichting. Het is een enigszins heldere avond, het zou te ver gaan om te stellen dat je geen hand voor ogen ziet. Maar veel hand is het zeker niet.

Met de zaklamp van een mobiele telefoon is te zien dat de bedoelingen ooit goed zijn geweest: elke zoveel meter is er in het hekwerk een armatuur aangelegd. Onder architectuur, lijkt het: het ontwerp van de verlichting is in lijn met de strakke vormen van de brug zelf. Tegelijk hangen op tal van plaatsen de losgetrokken elektriciteitsdraadjes erbij.

Alle bedoelingen ten spijt: de voorbijganger is hier echt aangewezen op eigen verlichting, want op het fiets- en voetgangersdeel van de brug werkt ten minste driekwart van de lampen niet en is het donker.

Welwillend

Deze situatie duurt al een tijdje – de verlichting vertoont al kuren sinds de ingebruikname van de brug in 2001. De laatste jaren gaat het van kwaad tot erger: steeds meer lichten vallen uit en het lijkt bovendien steeds langer te duren voordat ze worden gerepareerd.

Op klachten van bewoners van het Java-eiland wordt door de gemeente steeds welwillend gereageerd. In januari vorig jaar schreef een ambtenaar aan een klagende bewoner dat het probleem erin zou zitten dat bij het ontwerp van de brug niet goed is nagedacht over de verlichting. ‘Daardoor kunnen de reparaties niet op tijd worden uitgevoerd. Dat is heel vervelend. Bij Team Licht zijn ze een nieuw verlichtingsplan aan het maken voor deze brug zodat in de toekomst de verlichting sneller gerepareerd kan worden.’

Bijna een jaar later wordt nogmaals schriftelijk erkend dat de Jan Schaeferbrug onvoldoende wordt verlicht. Een andere ambtenaar meldt dat het oplossen van de storingen een lastig verhaal is. ‘Het blijkt niet mogelijk te zijn de huidige verlichting te repareren. Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuw verlichtingsplan voor de gehele brug. Aangezien hier meerdere afdelingen bij betrokken zijn vergt dit de nodige voorbereiding en ook tijd.’

Een woordvoerder van de gemeente zegt dat er inderdaad een nieuw verlichtingsplan wordt gemaakt dat komende zomer wordt geïnstalleerd, zodat de lampen in de toekomst gemakkelijker en dus sneller gerepareerd of vervangen kunnen worden. Wordt vervolgd.