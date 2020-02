Op de huishoudbeurs anno 2020 staat een rij bij de seksspeeltjes

In de rij bij de seksspeeltjes. Beeld Dingena Mol

Er was een tijd dat de Huishoudbeurs tussen 17.00 en 19.00 uur gesloten was, zegt de huidige directeur Nicole Babay. Huisvrouwen moesten op dat tijdstip immers thuis zijn om de maaltijd voor man en kinderen op tafel te zetten. “Heel traditioneel.”

In de jaren ‘50 werden er in de Rai ook geen huishoudelijke producten verkocht. Getrouwde vrouwen –de overgrote meerderheid van de bezoekers van de Huishoudbeurs- waren bij wet immers ‘handelingsonbekwaam’ om grote uitgaven te doen. Daarvoor hadden ze toestemming nodig van hun echtgenoot. Pas in 1956 werd die wet afgeschaft.

Dat soort voorbeelden toont dat de Huishoudbeurs een aardige indruk geeft van de wijze waarop Nederlanders samenwonen, zegt emeritus-hoogleraar demografie Jan Latten. “Bij de eerste Huishoudbeurs in 1950 was er bijvoorbeeld nauwelijks aandacht voor het eenpersoonshuishouden, want die waren er nauwelijks. Tegenwoordig zijn er 3 miljoen eenpersoonshuishoudens, toen slechts 300.000.”

Trampoline springen tijdens de 75ste editie van de Huishoudbeurs. Beeld Dingena Mol

De Huishoudbeurs gaat steeds minder over het huishouden op zichzelf. Zo was huisvrouw van 1952 was vooral gericht op het voeden en verzorgen van het gezin, maar tegenwoordig staat genieten het hoogst in het vaandel.

“Het huishouden draait om comfort, gemak en het fijn hebben,” aldus Latten. “Door de ontkerkelijking is het geloof in het hiernamaals geslonken, dus je moet het hier en nu leuk hebben.”

De wijziging van verzorgen naar genieten hangt ook samen met steeds kleiner wordende gezinnen. Door de pil is de Nederlandse gezinsgrootte geslonken. “Gezinnen hebben nu gemiddeld minder dan twee kinderen, terwijl een gezin met vier kinderen in de jaren ’50 heel gewoon was,” zegt CBS-onderzoeker Dick ter Steege.

Beeld Dingena Mol

Exemplarisch voor de genietende huisvrouw is de stand van Easytoys, een bedrijf dat seksspeeltjes voor (hoofdzakelijk) vrouwen verkoopt. Dames stonden zaterdagmiddag in de rij voor een loterij die korting gaf op seksartikelen. “De Satisfyer Pro is de Rolls Royce onder de sekstoys,” aldus de spreekstalmeester van dienst.

De gewijzigde producten op de Huishoudbeurs geven ook een inkijkje in de veranderde rolverdeling tussen man en vrouw, die steeds gelijkwaardiger geworden. Zo is het niet meer vanzelfsprekend dat de man voor het inkomen zorgt en de vrouw voor de kinderen. Een op de vijf vrouwen verdient nu meer dan haar mannelijke partner.

Stofzuigerdemonstratie. Beeld Dingena Mol

In omgekeerde richting is de man steeds meer zorgtaken gaan uitvoeren. “Stofzuigen is mannelijk geworden,” aldus Latten. “Moderne stofzuigers zijn door producenten bijna ontworpen als mitrailleurs, om er een mannelijk imago aan te geven.”

Een andere productaanpassing voor een grotere mannelijke zorgtaak is de kinderwagen met drie in plaats van vier wielen, aldus Latten. “Zo is het veel makkelijker om achter de kinderwagen te rennen of skaten, waardoor mannen er vaker mee op pad gaan. Bedrijven spelen daar slim op in. Zo wordt het voor mannen ook steeds normaler om bijvoorbeeld luiers te verschonen. Dat was in de jaren echt ’50 ondenkbaar.”

Drukte in de drankenhal. Beeld Dingena Mol

Onder de bezoekers van de Huishoudbeurs zijn nauwelijks Turkse en Marokkaanse vrouwen, erkent Huishoudbeurs-directeur Babay. Het ligt voor de hand om dat toe te schrijven aan de doorgaans traditionelere rolverdeling in die minder geseculariseerde groepen, waardoor het aanbod op de huishoudbeurs niet goed aansluit bij die doelgroep.

Babay wijst echter op andere oorzaken. “We hebben geprobeerd om die vrouwen binnen te krijgen, maar ze willen niet worden aangesproken op hun etnische of culturele achtergrond. Ook is er niet altijd een markt voor producten die specifiek voor hen zijn ontworpen. Bedrijven die bijvoorbeeld speciale haarproducten voor deze groep maken, haken af vanwege een tegenvallende verkoop.”