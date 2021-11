Op de fiets naar de klimaattop: ‘We willen iets doen’

Fietsers vertrekken vanaf de Dam naar de klimaattop in het Schotse Glasgow. Ze nemen ook een klimaatboodschap van basisschoolleerlingen mee voor de wereldleiders. Beeld Joris van Gennip

Op de Dam verzamelen zo’n dertig fietsers, bepakt met waterdichte fietstassen en hier en daar een opblaasbare aardbol aan het stuur. Ze vertrekken om vijf voor twaalf, een symbolisch tijdstip, op de fiets naar de VN-Klimaattop in Glasgow. Ernaast staat een man in Schots tenue hen uit te zwaaien met een doedelzak.

“Dat is helemaal toeval,” zegt Ellis Mourits van organisator de Luchtfietsers. Over die naam is nagedacht, zegt haar collega Dirk Kuiken. “Luchtfietsers zijn rare, naïeve, idealistische dromers. We hebben dat als geuzennaam gekozen.”

Actie nodig

De tocht voert naar IJmuiden, dan met de veerboot naar Newcastle (Kuiken: “De uitstoot van de boot compenseren we door bomen te planten”), en vanaf morgen weer op de fiets in vier dagen naar Glasgow. Al met al een stevige expeditie, nog los van de verwachte regen: in totaal overbruggen ze 3000 hoogtemeters. Kuiken: “Dat is twee keer de Alpe d’Huez. Als je het niet gewend bent, is het afzien.”

Allemaal voor het goede doel. Kuiken: “We willen wat doen. Actie! Er moet iets gebeuren. Fietsen brengt je bij elkaar en in verbinding met de natuur. Je ziet de schoonheid, maar je ziet ook alle ellende en vervuiling.”

De jongste deelnemer is 18, de oudste boven de 70. Er zitten ook een vader en dochter tussen. Vader Jan Tjemme van Wieringen (60): “Nee, ik fiets alleen mee tot IJmuiden, om haar uit te zwaaien. Het gaat ook vooral om haar. Het is haar toekomst, ik overleef het wel.”

Dochter Simone van Wieringen (26), net klaar met haar studie innovatiewetenschappen, hoopt dat de top heel leerzaam zal zijn. “Ik weet alleen niet of ik vertrouwen moet hebben dat er goede afspraken over de toekomst worden gemaakt.”

Vader Van Wieringen waardeert vooral de symbolische keuze voor de fiets. “Het is een goed statement. Fietsen vervuilt niets. Hooguit wat slijtage aan de banden en je eet een extra boterham, that’s it.”

Geen tweede aarde

Donald Pols, directeur van Milieudefensie, neemt het woord. Hij benoemt het grote draagvlak onder de mensen voor klimaatmaatregelen. “Geen enkele verandering in de geschiedenis is ooit door de elite ingevoerd. Het vrouwenkiesrecht, de 40-urige werkweek, de beëindiging van apartheid in Zuid-Afrika of de segregatie in de Verenigde Staten: het initiatief kwam altijd van het volk.”

Want van de huidige beleidsmakers hoeven we weinig te verwachten, zegt ook Esther van Garderen van de Fietsersbond. “We hebben een staatssecretaris die zegt dat we drammers zijn die een tweede ijsje willen. Nou, tweede ijsjes bestaan, een tweede aarde niet.”

Dan vertrekken ze. Het is alweer een paar minuten vijf voor twaalf geweest, maar ook dat is symboliek.