Op de drie strandjes van de Nieuwe Meer is het motto: leven en laten leven

Zandvoort mag zich dan Amsterdam Beach noemen, de échte Amsterdamse stranden bevinden zich in de stad zelf. Het Parool strijkt er deze zomer neer: hoe liggen ze erbij? Kun je er zwemmen, wat is er te beleven? Deze week: de Nieuwe Meer.

Op de borden van de gemeente staat aangegeven dat honden en open vuur verboden zijn, maar hé, dit is de Republiek Amsterdam, dus natuurlijk wordt er volop gebarbecued, en af en toe komt er ook een loslopende hond voorbij. Maar niemand die zich er druk om maakt. Leven en laten leven is het motto op de strandjes van de Nieuwe Meer.

Het zijn er drie, en ze zijn vooral ideaal voor kleine kinderen. Vanaf de komvormige zandstrandjes loopt de bodem maar heel langzaam af, en op een diepte van 1,40 meter is het water afgezet met blauwe paaltjes en oranje drijflijnen. De strandjes worden omzoomd door een grashelling, die op een warme dag vol ligt met zonaanbidders: veel jonge gezinnen, in alle kleuren, maar ook diehards die hier, weer of geen weer, elke dag even een duik komen nemen.

Zij weten de weg naar de Nieuwe Meer moeiteloos te vinden, maar dat is niet vanzelfsprekend, want nergens staat aangegeven dat zich hier, net buiten de Ring Zuid, stranden bevinden. Ze maken deel uit van ‘parklandschap’ De Oeverlanden, het natuurgebied aan de noordkant van de Nieuwe Meer, het water dat de Schinkel met de Ringvaart om de Haarlemmermeerpolder verbindt. Halverwege de vorige eeuw werd hier zand gewonnen ten behoeve van de bouw van de Westelijke Tuinsteden. Sindsdien heeft het meer een diepte van 35 meter.

Potje buitenseks

De Nieuwe Meer ligt aan de uiterste zuidwestrand van Amsterdam, op de grens van het dorp Sloten, en zo voelt het ook: als een nog ongepolijst overloopgebied tussen de stad en de buitengewesten. Wie de Oude Haagseweg afrijdt passeert de kunstenaarskolonie Rijkshemelvaartdienst en komt uit bij Nieuw en Meer, met meer dan honderd studio’s al 35 jaar een van de grootste ateliercomplexen van Amsterdam. Daar is altijd wat te doen, van exposities tot festivals, maar op de strandjes moeten de bezoekers zelf voor vertier zorgen.

Van Nieuw en Meer voert het Anton Schleperspad, vernoemd naar de ontdekker van De Oeverlanden, naar de met riet afgezette recreatie-oever. Grote borden waarschuwen de badgasten dat er geen toezicht aanwezig is: ‘Zwemmen op eigen risico’. Wel wordt de waterkwaliteit van 1 mei tot 30 september gecontroleerd. En wie zin heeft in een potje onvervalste buitenseks, wordt door de politie erop gewezen dat dit alleen in een bepaald gebied is toegestaan: ‘Cruisen in het cruisegebied. Daarbuiten absoluut niet.’

Dat de gemeente de boel in de gaten houdt, blijkt ook uit de voorzieningen. Om de paar meter staan vuilnisbakken en kliko’s, met grote, niet te missen borden: ‘Afval: altijd in de bak.’ Verder zijn er drie dixi’s neergezet (‘Houd het hier netjes en fris, zodat de volgende bezoeker er ook blij mee is.’) en is er een grote fietsenstalling. Voor de kleintjes staan hier en daar ook wat speeltoestellen.

Herinneringsbankjes

Naast een basketbalveldje staat een houten bank: ‘De bank van Milo van der Veen’. Het is een monument ter nagedachtenis van de 14-jarige jongen die in februari 2021 door een ongeval om het leven kwam. Milo was geboren en getogen op de Rijkshemelvaartdienst: Een kind stierf, een wereld verdween./ Zoveel spellen niet gespeeld, zoveel liedjes niet meer gezongen./ Een veelbelovende ochtend verdwijnt in de smeltende sneeuw./ Een plek ter herinnering aan de wereld van vriendelijkheid die hij met iedereen deelde.

Het is niet het enige herinneringsbankje. Op een steiger is er een gewijd aan Bas van Wijk, die op deze plek in augustus 2021 werd neergeschoten toen hij probeerde te voorkomen dat de imitatie-Rolex van zijn vriend werd gestolen. Maar daar hebben de badgasten vermoedelijk geen weet van. Ze zoeken verkoeling in de schaduw van een paar grote treurwilgen of doen zich bij een van de picknicktafels tegoed aan het vlees van de barbecue. Op het water is het een komen en gaan van bootjes, kano’s en sups. Heel stil is het niet. De A4 zorgt voor een constante ruis en er komen geregeld vliegtuigen over.

Frisse opknapbeurt

Voorbij het derde strandje, naast een miniskatebaan en de veerpont naar het Amsterdamse Bos, staat paviljoen Aquarius. Met prachtig uitzicht op het meer is het, ondanks het wat versleten terras, een A-locatie, maar de gasten – of ze nou op het strand liggen en zin hebben in een ijsje, of dorstig zijn geworden van een mooie wandeling door de natuur – komen vandaag van een koude kermis thuis.

Tekst gaat door onder de foto

Paviljoen Aquarius staat op een A-locatie met uitzicht op het meer. Beeld Sanne Zurné

Op de vraag of de barman naast een drankje ook iets te eten in huis heeft, moppert hij: “Geen personeel. De horeca in Amsterdam is een ramp, de een na de ander valt om. U heeft geluk dat u nog iets te drinken kunt bestellen, want ik heb een partijtje op het strand en ga zo dicht.”

Lunch en diner staan al enige tijd niet meer op het menu, voor een cola en een Mexicaans biertje tellen we 9,30 euro neer, het toilet kost 1 euro. Volgend jaar bestaat Aquarius twintig jaar. Hoogste tijd voor een frisse opknapbeurt.