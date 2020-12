Op de Dam staat de 22 meter hoge kerstboom er weer

Sinds zondagavond staat de enorme kerstboom op de Dam er weer: 22 meter hoog is de Nordmann dit jaar.

De boom komt uit Brandscheid, een plaatsje in de Duitse Ardennen. Midden op de Dam zit een diepe koker waar de boom, die zo’n vijf tot zes ton weegt, in geplaatst kan worden. De boom is versierd met zo’n 40.000 lichtjes, die dinsdag worden aangestoken.

De boom blijft tot 8 januari staan. Daarna gaat deze naar Artis. De stam en dikke takken worden aan de olifanten gevoerd, de wat smallere takken aan de hoefdieren.