Op de Dam lag de gevoelstemperatuur al eens boven de 50 graden! Hoe komt dat?

Podcast Amsterdam wereldstad gaat deze week over een zomers onderwerp, namelijk de hitte in de stad. De stijging van de temperaturen, als gevolg van klimaatverandering, zijn in het hele land merkbaar. Er zijn meer tropische dagen en meer hittegolven. Toch zijn die effecten in steden als Amsterdam extra groot. En dat komt niet alleen door het weer, maar óók door de manier waarop de stad is ingericht.

Presentator Lorianne van Gelder praat samen met Bart van Zoelen, verslaggever Duurzaamheid bij Het Parool en Jeroen Kluck, lector water in en om de stad aan de Hogeschool van Amsterdam, over dit fenomeen, dat ook wel bekend staat als ‘het hitte-eilandeffect’.

“In de stad ligt de gemiddelde temperatuur 3 tot wel 7 graden hoger dan in omliggende gebieden,” legt Kluck uit. Het heeft grotendeels te maken met de manier waarop de stad is gebouwd en de materialen waaruit de stad is opgetrokken: veel beton en steen én weinig groen.

Stadsoases

Kluck bracht onlangs alle Amsterdamse stadsoases in kaart. Dat zijn aangename koele plekken waar je op hete dagen kan vertoeven. “Het idee is dat iedereen binnen 300 meter op zo’n plek moet kunnen komen. De gemeente is ook bezig om dat vast te leggen in het beleid.” Een stadsoase kan een park zijn, maar ook een supermarkt of een bibliotheek met airco.

Van Zoelen ziet dat Amsterdammers ook zelf aan de slag gaan om de stad te laten afkoelen. Zo vertelt hij over een VVE in Oost, die de bewoners geen airco gaf, maar een daktuin aanlegde. Met bomen en al. Groen helpt immers om water te verdampen, waardoor de temperatuur afkoelt.

Maar of hiermee een oplossing voor de hitte in de stad is gevonden? Dat hoor je in de nieuwe aflevering van Amsterdam wereldstad.

Amsterdam wereldstad In de nieuwe podcast Amsterdam wereldstad komen onmisbare Amsterdamse thema's aan bod. Paroolverslaggever en host Lorianne van Gelder neemt luisteraars wekelijks mee, samen met experts van binnen en buiten de krant.