Op de Aalbersestraat staan iconische bankjes die een mislukte verfbeurt kregen

De bankjes op de Aalbersestraat in Nieuw-West krijgen duidelijk niet genoeg liefde en aandacht. Mooi blauw is viesgroen en mossig geworden. En de uitvoering is allerbelabberst.

Alsof een kleuter een emmer groene verf over de bankjes heeft gegoten. Zo’n vette laag kom je niet vaak tegen. Je krijgt de neiging om met de duimen even flink te drukken om te kijken hoe diep de vingerafdrukken zijn die achterblijven. Wie daadwerkelijk de tijd neemt om de bankjes eens goed te bekijken, ziet dat het allemaal nog veel knulliger is dan dat. Ondanks de liters verf die er per bankje doorheen moeten zijn gegaan, doet het hout denken aan een maanlandschap: pokdalig en verweerd.

De bankjes zijn recent geverfd, maar beter is het er niet op geworden, zegt Hélène de Bruine, die de krant van de teloorgang van de bankjes op de hoogte stelde. “Er is niets gerepareerd en het is ook nog eens in een heel andere kleur geschilderd dan het origineel. Dit ziet er toch niet uit?”

De Bruine zit erbovenop. Zij vermoedt dat de mislukte verfbeurt wel eens het gevolg kan zijn van eerdere berichten die zij via Twitter op stadsdeel Nieuw-West losliet. Toen wees zij de ambtenaren op de erbarmelijke staat waarin veel bankjes in het stadsdeel verkeren, onder meer de bewuste exemplaren op Brug 637 op de Aalbersestraat. Moet gezegd: het was toen allerbelabberdst, met verfflinters die bij een flinke windstoot door de hele buurt waaiden.

Een potje kwasten

Maar beter is het niet geworden dus. Het lijkt erop dat het stadsdeel vooral tijd heeft proberen te kopen met het recente geklieder. Er is niks geschuurd, gedicht, hersteld: iemand is gewoon een potje gaan staan kwasten. En dat is zonde, want deze bankjes komen volgens De Bruine uit de wederopbouwperiode. Bouwjaar 1958. En zo voelen ze ook, zo zien ze eruit. Opvallendste kenmerk zijn de rugleuningen die ooit konden worden versteld: reizigers of buurtbewoners hadden hierdoor de keuze uit staren over Albardagracht of kijken naar de andere kant, naar passerend volk.

De Bruine noemt de bankjes iconisch en de krant is het met haar eens. Mogen deze bankjes alsjeblieft een beetje liefde krijgen en als de wiedeweerga weer blauw worden geverfd? En als het stadsdeel dan toch gaat knuffelen: behoort het tot de mogelijkheden om de rugleuningen, die zo te zien al sinds lengte van dagen zijn vastgeschroefd, weer verstelbaar te maken?

Reactie: ‘Ze staan strak in de lak’ De banken zijn inderdaad ongeveer twee weken geleden opnieuw geschilderd, zegt een woordvoerder van Nieuw-West. Hij is allerminst ontevreden. “De bankjes vallen onder het standaard onderhoudsplan dat twee kleuren kent: grachtengroen en rood/bruin. Gezien de plaatsing aan het water past grachtengroen beter.” Wat vindt het stadsdeel zelf van hoe dat heeft uitgepakt? “Het zijn mooie en karaktervolle banken. De goede kijker herkent de cultuurhistorische waarde. Ze staan strak in de lak. Dat beschermt ze tegen weer en wind. Een van de zes banken lijkt nu al weer wat mos te hebben, daar zullen wij gauw naar kijken.”

Over de auteur: al meer dan tien jaar schrijft Marc Kruyswijk als verslaggever voor Het Parool over wonen in Amsterdam en verkeer & vervoer in de stad.