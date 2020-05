Op bestickerd en belijnd CS moeten de olifantenpaadjes zich nog vormen

Op het Centraal Station worden overal stickers en lijnen aangebracht. Beeld Jakob Van Vliet

De hal van CS krijgt steeds meer weg van een gymlokaal op een lagere school: je moet van goede huize komen om in een oogopslag te kunnen ontdekken welke van de lijnen en strepen precies op jou van toepassing is. Gele strepen. Blauwe strepen. Rode strepen. Geel-met-zwarte strepen. En dan is de mozaïekvloer ook nog eens allesbehalve rustig voor het oog.

Het is rustig op CS. Ook alweer zo’n zin waarvan je drie maanden geleden niet had kunnen bedenken dat je ’m ooit nog eens zou opschrijven. Het voelt als een provinciaal stationnetje, maar dan in een uit de kluiten gewassen gebouw. Er loopt eens iemand naar binnen, er slentert een ander naar buiten. Eenieder is hier op zijn gemak.

‘Houd vijf tegels afstand’

Maar binnen wordt gewerkt. Op het perron van de sporen 4 en 5 wordt gepast en gemeten. Twintig voeten opzij en de ingehuurde krachten moeten weer door de knieën. Een gele sticker wordt geplakt: ‘Houd afstand: vijf tegels.’ In koppels schuifelen ze het perron af, dat ineens onwaarschijnlijk lang aandoet.

Overal zijn mensen voor de NS bezig het station 1,5 meterproof te maken. De bestiering van het het perron is er maar een voorbeeld van. Maar ook bij de ingangen gelden allerlei gedragsregels waarmee de soms horkerige, Nederlandse ov-reiziger niet per definitie direct al veel affiniteit heeft. Een paar voorbeelden: Dat men zoveel mogelijk rechts moet houden. En dat vier treden afstand op de roltrappen de norm is. Raak zo weinig mogelijk aan en ga met maximaal twee mensen tegelijk in een lift.

Reizigersgroei

Helemaal urgent is het nu nog niet: mensen kunnen hier met gemak twintig meter afstand houden, zo uitgestorven is het. Maar de aanpak van CS, en ook andere stations uiteraard, is vooruitlopend op de toename van het aantal ov-reizigers dat in juni wordt verwacht, zegt woordvoerder Carola Belderbos. “We zaten in het begin van corona op 7 procent reizigers. Dat is inmiddels gegroeid naar 10 tot 15 procent van wat we voorheen hadden. Maar vanaf volgende maand groeien we door naar de 40 procent, de maximale capaciteit waarmee we kunnen rijden.”

Houd 5 tegels afstand: stickers op het perron moeten reizigers wijzen op 1,5 meter afstand. Beeld Jakob Van Vliet

Afstand houden is vrijwel overal in de stad ingewikkeld, maar voor de stations, die gewend zijn massa’s mensen te verhapstukken, is er sprake van een logistieke uitdaging. De 160.000 dagelijkse in- en uitstappers moeten veilig hun weg kunnen vinden, zegt Belderbos.

Knelpunten

Wat zijn de knelpunten? Belderbos wijst op de ingangen van het station. En inderdaad: terwijl vrijwel alles groot is aan CS, ogen de ingangen ielig weggestopt in een suffe plint. Hier bevestigen medewerkers stickers op de deuren, waardoor er gescheiden ingangen en uitgangen zijn. Wennen moeten de passanten nog wel: aan de lopende band stappen mensen naar binnen door uitgangen. Belderbos: “Iedereen moet nog een beetje wennen, maar op den duur moet het een olifantenpaadje worden.”

Andere knelpunten zijn de roltrappen, zegt Belderbos. “En de perrons zelf natuurlijk. Die zijn groot genoeg, maar we willen dat mensen zich zoveel mogelijk over de beschikbare ruimte verdelen. Dat is normaal gesproken niet eenvoudig, want mensen staan vaak bij de stijgpunten. En in de trein gaan mensen vaak zo zitten dat ze aan het voor hen gunstigste eind van het perron uitkomen. We laten nu bijvoorbeeld mede om die reden Intercity’s verder doorrijden op de stations.”