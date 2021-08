Op Amsterdamse introductiedagen mag weer meer, maar nog niet alles

Studenten spelen op het Science Park bubbleball tijdens de Introweek van 2019. Beeld Hollandse Hoogte / Sabine Joosten

Eindelijk mogen eerstejaars studenten weer bij elkaar komen voor de introductiedagen. Vorig jaar kon dat nog niet en werden alle bijeenkomsten online gehouden. De organisaties van de VU Introductiedagen en de Intreeweek (UvA) noemen de vorm die dit jaar wordt aangehouden ‘hybride’, een combinatie van fysieke bijeenkomsten met maatregelen en online bijeenkomsten.

Er moet rekening worden gehouden met de handhaving van de anderhalvemeterregel, het maximum aantal bezoekers van 750 mensen en een samenwerking met testen voor toegang. Grote informatiebijeenkomsten worden dan ook online georganiseerd. Bij de Introductiedagen is er een tweedaags programma dat compleet online is. De Intreeweek start met een ‘spetterende talkshow’, waarbij studenten aan de hand van een virtuele tour voor het eerst kennismaken met het Amsterdamse studentenleven.

Online informatiemarkt

Op de VU is er op maandag een online informatiemarkt over onder andere kamerverhuur en studentenverenigingen. Verder zijn er op dinsdag online workshops te volgen, waarbij studenten bijvoorbeeld kunnen leren hoe ze efficiënt studeren.

Met name jongeren worden – nog steeds – getroffen door de resterende coronamaatregelen. De organisatoren van de Amsterdamse introductieweken stonden dus voor de lastige opgave om het beginnende studenten naar de zin te maken. Daar lijken ze aardig in te zijn geslaagd; er mag weliswaar niet in kroegen dicht op elkaar geschuifeld worden, maar er kan wel tot in de kleine uurtjes worden genoten van musea, theaters en liveoptredens. Op het terrein van club Thuishaven kunnen studenten – op anderhalve meter – met elkaar bijpraten.

Ook voor VU-studenten zijn evenementen georganiseerd, zoals een ‘Comedy Night’ en een ‘Drag Show’ in diverse theaters. Tijdens de grotere fysieke evenementen van zowel de VU als UvA moeten studenten echter wel een negatief testbewijs kunnen tonen – of laten zien dat ze volledig gevaccineerd zijn.

Kleinere groepen

Ook worden er tours georganiseerd in de stad en op de campussen van de VU en de UvA. De groepen studenten die daarvoor fysiek bij elkaar komen zijn kleiner dan voorgaande jaren. Studenten kunnen op hun telefoon een speciale app van de introductiedagen downloaden. Via de app kunnen ze zich inschrijven voor boottours, speurtochten door de stad en een bezoek aan theater- en filmzalen. Op die manier wordt van tevoren het aantal deelnemers van die evenementen beperkt.

Ook studentenverenigingen ontvangen een beperktere groep studenten dan eerdere jaren, verspreid over verschillende introductie-avonden.