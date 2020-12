Oostzaan tegen plannen windmolens aan de Noorder IJplas

Windmolens langs de A8 en de A10 en drijvende zonnepanelen op de Noorder IJplas. Beeld CIIID

Oostzaan heeft ‘ernstige bezwaren’, zo is de waarschuwing in een brief aan de Amsterdamse gemeenteraad. De Noorder IJplas ligt vlakbij de gemeentegrens met Oostzaan waardoor windmolens van 150 meter hoog in het hele dorp te zien zouden zijn. Oostzaan vreest ook geluidsoverlast. Bij zuidwestenwind, in Nederland toch de heersende windrichting, gaat het meeste geluid richting het dorp.

Verder is de ‘slagschaduw’ van de wieken een punt van zorg. Met een kaartje illustreert de gemeente dat die vooral in Oostzaan te zien zal zijn en niet in de dichtstbijzijnde Amsterdamse woonwijk, Tuindorp Oostzaan. ‘Maar wij wijzen er met klem op dat er ook buiten de gemeentegrenzen van de gemeente Amsterdam mensen wonen.’

Ten slotte waarschuwt Oostzaan dat nieuwbouwplannen worden doorkruist door de nabijheid van windmolens. Het woningtekort is al groot, schrijft Oostzaan, en de mogelijkheden voor nieuwbouw zijn beperkt. ‘Het risico is dus dat de gemeente Amsterdam ons op ons eigen grondgebied schaakmat zet.’ Oostzaan pleit daarom voor lagere windmolens of een grotere afstand tot de gemeentegrens.

Zoekgebieden

De Noorder IJplas is één van de zeven ‘zoekgebieden’ waar Amsterdam zoekt naar geschikte locaties voor de opwek van windenergie. Langs deze zandwinplas bij de grens van Oostzaan, Zaanstad en Amsterdam-Noord zijn de plannen al iets concreter dan in de andere zoekgebieden. Wethouder Marieke van Doorninck (Klimaat) sloot eerder dit jaar een intentieovereenkomst met twee energiecoöperaties die hier windmolens willen bouwen.

Eerder dit jaar riepen de zoekgebieden rond Amsterdam-Zuidoost al irritatie op bij een andere buurgemeente. Gemeente De Ronde Venen haalde toen zelf een streep door de mogelijkheid dat er windmolens komen in het groen rond de rivier de Gein, maar intussen ging even verderop, in Amsterdam, Ouder-Amstel en Weesp, de zoektocht naar locaties voor windmolens door.

Bij het Klimaatakkoord is afgesproken dat regio’s zelf op zoek gaan naar geschikte locaties voor de opwek van wind- en zonne-energie. Maar De Ronde Venen hoort bij de provincie Utrecht en is daarom geen onderdeel van de Regionale Energie Strategie (RES) voor Amsterdam en omgeving.

Duidelijk zichtbaar

In een brief heeft De Ronde Venen fel afstand genomen van de RES voor de regio Noord-Holland-Zuid. Op een kaartje wordt meteen duidelijk waarom. Bij de Ouderkerkerplas, de Gaasperplas, kantorenwijk Amstel III en de Aetsveldsepolder hebben de buurgemeenten Amsterdam, Ouder-Amstel en Weesp allemaal zo hun zoekgebieden langs de rand van De Ronde Venen. En dat terwijl windmolens vanuit die gemeente, in Abcoude vooral, duidelijk zichtbaar zouden zijn.

‘Wij vragen u geen windmolens te plaatsen aan de grens van onze gemeente,’ schrijft De Ronde Venen in een reactie op het eerste concept voor de RES. De stapeling van plannen geeft ‘een onevenredige last voor ons gebied en onze inwoners’. Het gebied is deels Unesco-werelderfgoed, schrijft de gemeente. Het ergert De Ronde Venen ook dat haar inwoners niet konden meepraten over de zoekgebieden.

Amsterdam heeft de buurgemeente geantwoord dat er nog geen specifieke locaties voor windmolens in beeld zijn. Voor de enquête die Amsterdam heeft laten doen naar het draagvlak voor windmolens zijn wel degelijk ook inwoners van buurgemeenten gevraagd. Slotsom is dat er nu niets verandert aan de zeven zoekgebieden van Amsterdam.

Woonarken

Weesp heeft zijn zoekgebieden wel aangepast. De Aetsveldsepolder is geschrapt als mogelijke locatie voor windmolens. Daarmee verdwijnt één van de vier zoekgebieden langs de rand van De Ronde Venen.

Overigens krijgt Amsterdam ook tegengas uit eigen huis. Op IJburg lopen bewoners te hoop tegen de mogelijkheid dat daar windmolens komen. In Zuidoost heeft het stadsdeelbestuur via de RES bezwaar gemaakt tegen windmolens rond de Gaasperplas. In het groen wordt veel geïnvesteerd en daarom wil Zuidoost dat windmolens bij de Gaasperplas nu al worden uitgesloten.

De bewoners van ruim zestig woonarken in Zijkanaal H protesteren al langer fel tegen de windmolenplannen bij de Noorder IJplas. Deze woonarken horen bij Amsterdam, maar direct daarachter ligt de Achtersluispolder waar de gemeente Zaanstad duizenden woningen wil bouwen.

Zaanstad heeft nog geen standpunt over windmolens bij de Noorder IJplas, zegt een woordvoerder. Wel zegt ze: “Zaanstad vindt het belangrijk dat de ontwikkeling van deze windmolens rekening houdt met de woningbouwplannen op de Achtersluispolder.”