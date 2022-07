Oosterdoksdraaibrug klemt en moet wéér dicht voor verkeer: ‘Juist net gewend’

Beeld Maarten Brante

De brug blijkt onbetrouwbaar bij het open- en dichtgaan, schrijft de gemeente. Daardoor ontstaan onveilige situaties voor zowel het verkeer als de scheepvaart. De problemen hebben in korte tijd al verschillende keren geleid tot stilstaand verkeer. De brug, die het Oosterdokseiland verbindt met de Dijksgracht, blijft voorlopig open zodat scheepvaart onder de brug door kan blijven varen. Verkeer wordt omgeleid.

Direct onderhoud aan de brug is noodzakelijk. De gemeente is een onderzoek gestart om te kijken welke maatregelen ze kan nemen om het klemmen bij openen en sluiten van de brug weg te nemen. Onduidelijk is nog wanneer er weer verkeer over de brug kan rijden.

Na bijna 4,5 jaar werkzaamheden vanwege de bouw van een groot kantoorpand en twee jaar vertraging werd de brug op 4 juni weer in gebruik genomen. Bewoners en ondernemers in de buurt waren onthutst, eerst over de afsluiting en daarna over het uitstel.

De nieuwe sluiting betekent ook weer een nieuwe klap voor de horeca in de buurt. Bedrijfsleider Ruud Demmers van Delirium Café aan de Piet Heinkade reageert ontstemd. “Wij zijn niet op de hoogte gesteld. We hoorden het van gasten.” Dat de brug meer dan vier jaar dicht was zorgde voor ‘enorm omzetverlies.’ “We zijn er niet blij mee. Mensen waren juist net weer gewend om vanuit de bibliotheek hiernaartoe te lopen, en nu kan dat weer niet.”