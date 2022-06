Oostenrijk geeft 400.000 euro aan Nationaal Holocaustmuseum in Amsterdam

Het Nationaal Holocaustmuseum moet in september 2023 zijn deuren openen. Beeld Jakob van Vliet

Dat meldt het Joods Cultureel Kwartier, waar het Nationaal Holocaustmuseum onderdeel van is, op de website. De Oostenrijkse bondskanselier Karl Nehammer heeft de bijdrage bekendgemaakt tijdens een staatsbezoek van Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima.

“Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren in Nederland vooral ook Oostenrijkse nationaalsocialistische functionarissen verantwoordelijk voor de deportatie van de Nederlandse Joden,” zegt Karoline Edtstadler, de verantwoordelijke Oostenrijkse minister. “Deze steun is daarom mede een uiting van onze bijzondere historische verantwoordelijkheid in Nederland.”

Emile Schrijver, algemeen directeur van het Nationaal Holocaustmuseum, verheugt zich op de samenwerking ‘om onze maatschappelijk zo relevante educatieve missie in het Nationaal Holocaustmuseum nog meer kracht bij te kunnen zetten’.

Het Nationaal Holocaustmuseum opent in september 2023 zijn deuren in de voormalige Hervormde Kweekschool in de Plantagebuurt.