Oostelijke reizigerstunnel Amsterdam CS transformeert tot kunstwerk

Dat laten NS, Prorail en makerscollectief United Painting weten. Het ontwerp van het kunstwerk is nog niet bekend. Deze wordt nog gemaakt in een pop-upatelier in de Amstelpassage, in samenwerking met stationsmedewerkers, huurders, reizigers en bewoners.

Ook het schilderwerk wordt samen gedaan. “Iedereen die het leuk vindt om een bijdrage te leveren, kan meehelpen,” vertelt een woordvoerder. Via de sociale media van het station en van United Painting kunnen geïnteresseerden zich de komende weken opgeven voor workshops en schilderdagen.

De werkzaamheden zullen vooral in de nacht plaatsvinden, van 23.00 tot 05.00 uur. “Dan is de tunnel niet in gebruik. Overdag zullen reizigers er niets van merken, maar over een tijdje kunnen ze natuurlijk wel langzaamaan zien hoe het kunstwerk steeds groter wordt.” De schildering blijft een aantal jaren zitten, tot de tunnel bij de volgende verbouwing van het station wordt gerenoveerd.

Het pop-upatelier in de Amstelpassage. Beeld NS

Collectieve kunstprojecten

Het collectief United Painting werkt wereldwijd aan grote, collectieve kunstprojecten in de openbare ruimte. Op die manier hoopt de organisatie ‘zo betekenisvol mogelijke sociale impact te creëren’.

‘Het proces is daarbij net zo relevant als het resultaat,’ aldus Dre Urhahn van United Painting. ‘Met de gekozen locaties faciliteren wij iedere keer een tijdelijk decor waar buurtbewoners en bezoekers elkaar ontmoeten om samen te creëren en met elkaar in gesprek te gaan.’