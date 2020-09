Oost is anti-homogeweld zat en hijst permanent regenboogvlag

Beeld ANP

Rotte eieren door het raam en vuurwerkbommen op het dak: woningen in Amsterdam-Oost hadden er dit jaar meermaals mee te maken. De reden? De regenboogvlaggen die van de balkons hingen.

Stadsdeel Oost is het anti-homogeweld zat en hijst vanaf donderdag permanent de regenboogvlag op het stadsdeelkantoor op het Oranje-Vrijstaatplein. “Stop met schelden, vuisten, vuile blikken en rotte eieren gooien,” zegt stadsdeelvoorzitter Maarten Poorter. “De maat is vol, iedereen moet zich zelf kunnen zijn zonder enige belemmeringen. Dat zijn waarden die ontzettend belangrijk zijn in een samenleving waarin verschillende mensen en culturen naast elkaar leven. Respecteer, leer en zoek binnen de verscheidenheid juist de verbinding met elkaar op. We zijn samen Oost.”

De regenboogvlag bij het Stadsloket in Oost. Beeld Gemeente Amsterdam

Actieprogramma

Een woordvoerder van stadsdeel Oost geeft aan dat het stadsdeel druk bezig is met een actieprogramma om de problematiek aan te pakken. Zo gaat Maarten Poorter op 7 oktober in gesprek met de directeuren van de middelbare scholen in Oost. “Hij gaat ze voorlichten en neemt regenboogvlaggen voor ze mee.” Ook worden er cursussen georganiseerd voor slachtoffers en zal de lokale krant De Brug op 30 september posters verspreiden die bewoners achter hun ramen kunnen plakken.

“Het hijsen van de regenboogvlag is natuurlijk symbolisch, een gebaar, maar we zijn ons bewust van de problematiek en doen er alles aan om dit concreet aan te pakken,” aldus de woordvoerder.

Recent anti-homogeweld

Amsterdam-Oost werd dit jaar vaak opgeschrikt door homogerelateerd geweld. Afgelopen week werd een woning twee keer binnen 24 uur bekogeld met vuurwerkbommen vanwege de regenboogvlag die van het balkon hing. Eind juli werd de woning van een homostel in Oostpoort twee keer bekogeld met eieren, toen de bewoners in de aanloop naar Pride een regenboogvlag hesen. Poorter riep daarop in juli alle bewoners van Amsterdam op de regenboogvlag uit te hangen om het homogerelateerde geweld tegen te gaan.

Ook werd een homostel in mei tot tweemaal toe belaagd in een maand tijd. Een homoseksuele man op het Cruquiuseiland werd in mei gestoken met glas. De gemeente is daarom een onderzoek gestart naar intolerantie tegenover lhbtq’s: het laatste onderzoek daarover dateert uit 2010.