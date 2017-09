Oorzaak vervuiling Westelijk Marktkanaal blijft raadsel

De bemanning aan boord is in continu overleg met de chefs, zo lijkt het. Hoe dat eigenlijk zit met het eten voor vanavond. "Ik denk dat we op den duur wel een beetje trek zullen krijgen."



Het is duidelijk: voorlopig zijn ze nog niet klaar met het opruimen van de olieachtige stof die eerder die ochtend opnieuw op mysterieuze wijze in het water terecht is gekomen.



Begin vorige week kwamen de eerste meldingen van buurtbewoners binnen over een plotselinge hevige stank vanuit het water in en rond de markthallen.



Stinkend en paarsblauw

Volgens ooggetuige Peter Schrijnders veranderde het Westelijk Marktkanaal ineens in alle kleuren van de regenboog. "Even later was een oppervlakte ter grootte van een voetbalveld een stinkende paarsblauwe waterplaat."