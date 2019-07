Oorzaak brandstofstoring Schiphol onbekend

Een tankwagen naast een vliegtuig op Schiphol. Beeld Schiphol

Het was woensdag niet de eerste keer dat het brandstofsysteem op Schiphol hapert. Oktober vorig jaar lag de kerosinetoevoer op de platforms van de luchthaven drie kwartier plat. Een fout in een pompinstallatie was toen de oorzaak. Waardoor het vlieginfarct van woensdag is veroorzaakt is nog niet bekend.

De kwaaie pier is Aircraft Fuel Supply, de brandstofleverancier op de luchthaven. AFS, ontstaan in 1967, is eigendom van Air France-KLM en - inmiddels - drie oliemaatschappijen, Shell, Texaco en Combined Refueling Services (Esso, Chevron, Total en Statoil). AFS is exploitant van alle kerosinetanks, leidingen en installaties op de luchthaven.

Het bedrijf is geen eigenaar van de brandstof - die door KLM wordt ingekocht- maar tankt wel zelf de toestellen van KLM, Air France en Transavia. Andere maatschappijen worden, met dezelfde installatie en dezelfde kerosine, door een van de oliemaatschappijen afgehandeld. AFS waar 25 mensen werken, verwerkt dagelijks 12 miljoen liter kerosine.

Pijpleidingen

Schiphol ontvangt haar kerosine via pijpleidingen vanuit de Amsterdamse en Rotterdamse havens. Die laatste pijp werd in de jaren zestig van de vorige eeuw aangelegd door de Navo om in geval van oorlog Amerikaanse bommenwerpers snel te kunnen bijtanken en kreeg in 1991 een aftakking van Jutphaas (Utrecht) naar Schiphol.

Tot 1999 werd de resterende vliegtuigbrandstof met 15 binnenvaarttankers per dag aangeleverd op een steiger in de Ringvaart, maar dat werd vanwege het transport over Kostverlorenvaart en Gouwe te onveilig. Om voldoende brandstof naar de luchthaven te krijgen werd in dat jaar een nieuwe pijpleiding aangelegd vanaf het Amsterdamse opslagbedrijf Oiltanking aan de Amerikahaven naar Schiphol.

Vanuit de pijpleidingen wordt de vliegtuigbrandstof in de opslagtanks op het ‘Jetplein’ van het bedrijf Aircraft Fuel Supply op Schiphol Zuidoost getankt. Vanuit het Jetplein wordt de brandstof in 80 procent van alle tankbeurten ondergronds via hydranten - leidingen - naar de platforms gepompt. Ergens in dat centrale leidingsysteem, dat tegelijkertijd 4 miljoen liter kerosine kan verwerken, ging het woensdag rond 13.00 uur mis.

AFS is momenteel bezig dat netwerk uit te breiden vanwege de bouw van de nieuwe A-pier op Schiphol, maar of dat iets met de catastrofe heeft te maken is niet bekend. Vanuit de hydranten worden vrijwel alle gates (op gate C4 na) van brandstof voorzien. Om een vliegtuig bij te tanken kan vanuit twee putten bij elke de gate via slangen en en een pompwagen aan het toestel worden gekoppeld. Op opstelplekken elders op het platform wordt de brandstof ook per tankwagen wordt afgeleverd. Ook biokerosine gaat nog per tankwagen, omdat dit de leidingen kan beschadigen.