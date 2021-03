Oorverdovend ‘Klimaatalarm’ in Westerpark: ‘Jullie hebben alleen maar uitstelgedrag vertoond’

Het Klimaatalarm in het Westerpark. Beeld Peter van Brummelen

Fietsbellen, luidsprekers, ratels, potten en pannen, saxofoons, een scheepshoorn, triangels, trommels, fluitjes, megafoons, koebellen en mondharmonica’s. Alles waarmee geluid kan worden gemaakt, hebben demonstranten van huis meegenomen naar het Westerpark. Het klimaatalarm dat om klokslag drie uur ’s middags losbarst is niet alleen oorverdovend, het doet zelfs de grond van de grote weide trillen.

Buiten Amsterdam wordt in nog 43 andere steden en dorpen door naar schatting in totaal 30.000 demonstranten zo’n kabaal gemaakt. En dan dragen ook nog mensen op straat en thuis hun steentje bij en worden in het hele land kerkklokken geluid. Het klimaatalarm voor een groener en eerlijker klimaatbeleid is een initiatief van diverse organisaties, waaronder Milieudefensie, Extinction Rebel, Greenpeace en Amnesty International.

In Amsterdam is de manifestatie in het Westerpark de tweede officiële demonstratie in één weekend. Een groot verschil met de studentendemonstratie van zaterdag op het Museumplein is dat bij het klimaatalarm véél meer politie op de been is, in en uit het zicht. Ook politie te paard is aanwezig. Het moet voortkomen uit de onenigheid vooraf tussen de organisatoren van de manifestatie en de burgemeester. Die organisatoren vonden een maximum van 500 demonstranten te laag, Halsema hield haar been stijf.

Legal observers

Maar bij de demonstratie loopt alles gesmeerd. Behalve de politieagenten zijn er ook ordebewaarders van de organisatie, allen gestoken in gele hesjes. Ze zien er onder meer op toe dat demonstranten afstand van elkaar houden, waartoe stippen op de grond zijn aangebracht. En dan zijn er, in witte hesjes, ook zogeheten legal observers van het NJCM (Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten).

Marjolein Kuijers is zo’n legal observer: “Zoals we dat vaker doen zien wij als onafhankelijk juridische waarnemers toe op de naleving van het demonstratierecht van de aanwezigen. We zijn met vrijwilligers vaak bij dit soort manifestaties aanwezig. Er zijn advocaten bij ons aangesloten, maar ook wel rechters.”

Hoe gaat het vandaag in het Westerpark? “Er mochten 500 demonstranten zijn. De vakken die door de organisatie op het grasveld zijn aangebracht, staan allemaal vol, daarbuiten zie ik ook mensen, dus ik denk dat het maximum is bereikt, maar de politie laat demonstranten met rust.”

Onvoldoende

Op het podium wordt gesproken door onder anderen de klimaatactivisten Kauthar Bouchallikht en Sytze Fortuin. Zij is kandidaat voor de Tweede Kamer namens GroenLinks, hij mag nog lang niet stemmen, want is nog maar 14 jaar oud. Zijn boodschap als scholier aan de zittende politiek: “Wij hebben ons huiswerk gedaan, jullie hebben alleen maar uitstelgedrag vertoond. Bij mij op school krijg je dan een onvoldoende.”

Het klimaatalarm waarmee de bijeenkomst wordt besloten, zou volgens het programma een minuut duren, maar gaat veel langer door. Indrukwekkend, al wordt de hond die met zijn baasje is meegekomen en die op zijn rug borden heeft met de tekst ‘eat no animals’ er toch een tikkie nerveus van.