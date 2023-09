Oorspronkelijke hoofdentree Concertgebouw wordt heropend door staatssecretaris Uslu

Beeld Mariet Dingemans

Demissionair staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) opent de ingang officieel rond 12.00 uur. Zo’n 5000 mensen zijn hiervoor uitgenodigd. Zij kunnen ook de rest van het Concertgebouw bekijken en concerten bijwonen van onder meer het UvA-Orkest J.Pzn Sweelinck en singer-songwriter Jeangu Macrooy.

De heropening van de oorspronkelijke entree dient volgens Concertgebouwdirecteur Simon Reinink twee doelen: een betere doorstroom van bezoekers en meer binding met het Museumplein. De huidige hoofdingang aan de zijkant van het gebouw blijft ook open, bezoekers zullen voortaan op hun ticket zien via welke ingang ze naar binnen kunnen.

Als in voetbalstadion

“Net als in een voetbalstadion zie je straks op je kaartje al bij welke ingang je moet zijn, A, B of C,’ vertelde Wouter van Poppel, hoofd facilitaire dienst en hospitality van het Concertgebouw eerder in Het Parool.

“We spreiden op die manier de bezoekersstroom en maken het routeplan duidelijker. De meeste bezoekers komen nu via het kassagebied binnen, en dan moet je maar zien uit te vinden hoe je in Voorzaal Zuid of Noord komt. De vaste concertganger weet de weg, maar als je hier minder vaak komt, moet je niet hoeven zoeken. Voor de bewegwijzering in het gebouw zijn 270 borden aangepast.”