Oom gedood slachtoffer Wittenburg doet oproep aan burgemeester

Ondertussen ben ik nu wel mijn lieve kleine onschuldige neefje kwijt die helaas in de vuurlinie stond van een stelletje gekken

Als de schutters het vrijdagavond inderdaad op L. hadden gemunt, en dat is inmiddels aannemelijk, is het de tweede aanslag op diens leven in drie maanden tijd.



'Aardige en lieve jongen'

Op 23 november kwam op de Kattenburgerkade de 19-jarige Ayman Mouyah om het leven en raakten vier anderen, waaronder ook toen L. gewond. De recherche onderzoekt het verband tussen beide schietpartijen en of de schutters ook in dezelfde hoek gezocht moeten worden.



'Ondertussen ben ik nu wel mijn lieve kleine onschuldige neefje kwijt die helaas in de vuurlinie stond van een stelletje gekken,' schrijft Bouchikhi's oom Hassane Ouled Ali op Facebook. Ouled Ali omschrijft zijn neefje als een aardige en lieve jongen die geliefd was in de buurt en 'onder andere buurvrouwen hielp met hun vuilniszakken en altijd tijd had voor een lach en een praatje met iedereen.' 'Hij was bezig met zijn toekomst en wilde graag een baan waarbij hij andere mensen kon helpen.'



Op Wittenburg heerste zaterdagmiddag boosheid en verdriet om de gewelddadige dood van Bouchikhi. Buurtbewoners, in het bijzonder de ouders van Bouchikhi, zitten ook volgens Ouled Ali met vragen. Niet in de laatste plaats over de rol van de politie.



'Waarom wisten de begeleiders van het buurtcentrum niets over het doelwit en van het feit dat hij kennelijk op een dodenlijst stond? Waarom heeft de politie de begeleiders van het buurtcentrum niet geïnformeerd over het doelwit zodat hem de toegang tot het buurtcentrum ontzegd kon worden?'



Meedogenloos

Ouled Ali maakt zich ook zorgen over wat er met L. gebeurt zodra hij hersteld is van zijn verwondingen. 'Een dezer dagen wordt hij ontslagen uit het ziekenhuis en duikt hij op in een ander buurtcentrum, zwembad, pretpark of gewoon ergens in de Kalverstraat. Degenen die hem zoeken zijn meedogenloos en zullen geen rekening houden met onschuldige omstanders. Het is dus een kwestie van dagen, weken of maanden voor er wederom een aanslag plaatsvindt met onschuldige slachtoffers als gevolg.'



Het is de vraag wat politie en justitie kunnen doen voor de situatie van L. Bij hoge uitzondering worden gebiedsverboden uitgevaardigd. Bijvoorbeeld in 2016, toen aan de Amsterdamse crimineel Omar A. (1993). In maart ontzegde de recherche hem toegang tot de omgeving van waterpijpcafé Dina Lounge in de Marnixstraat, uit serieuze angst dat hij geliquideerd zou worden. Die dreiging was zo groot, dat men het niet wenselijk achtte dat hij nog langer in drukbezochte horeca zou komen.



Veiligheid Amsterdammers

Ouled Ali besluit zijn brief met een direct verzoek aan burgemeester Van Aartsen. 'Ik hoor graag wat u voornemens bent concreet te doen om de veiligheid van de burgers van Amsterdam, in het bijzonder die van de Oosterdokseilanden, zoveel mogelijk te garanderen. En uiteraard om de daders van deze laffe daad op te sporen zodat ze berecht kunnen worden.'



D66-leider Reinier van Dantzig kondigde zondag aan de kwestie donderdag ter sprake te zullen brengen in de gemeenteraad.



