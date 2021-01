Ook Zaanstad wil geen windmolens in Noorder IJplas

Beeld ROBIN VAN LONKHUIJSEN/ANP

Per brief heeft de Zaanse gemeenteraad zich beklaagd bij de collega’s in Amsterdam. De windmolens waarover het Amsterdamse stadsbestuur vorig jaar een intentieovereenkomst sloot, zouden net over de gemeentegrens op Amsterdams grondgebied komen. Maar dan staan ze volgens Zaanstad toch wel erg dicht bij de hoogbouw van de wijk Poelenburg in Zaandam en de nieuwbouwplannen in de Achtersluispolder, waar Zaanstad 9000 woningen wil neerzetten.

Ernstige inbreuk

Behalve voor het uitzicht vreest de gemeenteraad volgens de brief ook voor geluidsoverlast en ‘slagschaduw’, een hinderlijk flikkerend licht met elke omwenteling. ‘De voorgenomen plannen maken een ernstige inbreuk op de leefomgeving en -omstandigheden van onze inwoners (en die van Oostzaan en Zijkanaal H).’

De brief is een initiatief van een meerderheid in de raad, gisteravond per motie aangenomen. Zaanstad vindt dat Amsterdam ook de belangen van omliggende gemeenten moet meenemen. Amsterdam zou alleen moeten meewerken aan windmolenplannen als die de Zaanse belangen op geen enkele manier schaden, schrijft de Zaanse gemeenteraad.

Wethouder Annette Baerveldt (Duurzaamheid) deelt de zorgen. Al sinds 2012 waarschuwt Zaanstad dat windmolens bij de Noorder IJplas woningbouw in de Achtersluispolder niet mogen belemmeren, zegt zij. Baerveldt heeft daar onlangs nog over gesproken met wethouder Marieke van Doorninck van Amsterdam.

Woonarken

In december schreef de gemeente Oostzaan al een soortgelijke brief aan Amsterdam. Namens Abcoude deed de gemeente De Ronde Venen vorig jaar al zijn beklag over de plannen aan de zuidzijde van Amsterdam. Verder protesteren de bewoners van ruim zestig woonarken in Zijkanaal H al langer fel tegen de windmolenplannen bij de Noorder IJplas. Nu de bezorgdheid uitwaaiert naar Zaanstad, neemt de druk op Amsterdam toe, mede omdat de bouw in de Achtersluispolder bedoeld is voor de woningbehoefte in de hele regio.

Rond Abcoude haalde De Ronde Vanen vorig jaar zelf een streep door mogelijke plekken voor windmolens bij rivier de Gein om vervolgens vast te stellen dat even verderop, net over de grenzen met Amsterdam, Ouder-Amstel en Weesp, de zoektocht naar windmolenlocaties gewoon doorging.

Ook De Ronde Venen nam schriftelijk fel afstand van de plannen. Vooral Abcoude wordt omgegeven door de ‘zoekgebieden’ waar buurgemeenten kijken naar mogelijkheden voor windmolens. ‘Wij vragen u geen windmolens te plaatsen aan de grens van onze gemeente,’ schreef De Ronde Venen. De stapeling van plannen geeft ‘een onevenredige last voor ons gebied en onze inwoners’.