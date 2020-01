Ook Zaanse politie luidt noodklok om jongeren met messen

Een verdachte droeg een mes met een lemmet van 70 centimeter. Beeld Politie Zaanstreek op Facebook

Een groep tieners in Buitenveldert, steekpartijen onder jonge Rotterdammers en vlak voor kerst een fatale straatroof in Drachten: Nederland lijkt plots te kampen met een messenprobleem. Ook in de Zaanstreek speelt het probleem, zo blijkt. De politie plaatste vrijdagavond een opsomming van de incidenten.

Het begon op 4 januari: een negentienjarige Amsterdammer verwondde iemand met een mes in Oostzaan. Drie dagen later was het opnieuw raak, met een poging tot doodslag in Krommenie. Een vijftienjarige jongen stak in op een zestienjarige jongen. Wonder boven wonder kwam hij er alleen met kleerscheuren vanaf.

Toch zag de politie reden om twee dagen later, op 9 januari, het slachtoffer aan te houden. De reden: de jongen had bovenstaand mes in zijn bezit. Een wapen met een lemmet van liefst zeventig centimeter.

Alsof dat nog niet genoeg was, werd diezelfde dag ook een achttienjarige Amsterdammer aangehouden. Hij was betrokken bij een ruzie tussen meerdere jongeren in Assendelft. Wat bleek? Ook deze Amsterdammer droeg een mes.

Voornemen voor het nieuwe jaar

Vijf dagen, vier messendragers. De Zaanse politie vraagt zich op Facebook hardop af of de jongeren een morbide voornemen hebben geformuleerd voor het nieuwe jaar, om vaker met een mes over straat te gaan. Mocht dat het geval zijn, schrijft het korps met een knipoog, dan wordt de jongeren geadviseerd om daar zo snel mogelijk mee op te houden.

De Zaanse politie is niet de eerste met een dergelijk verzoek: maandag deed de politie in Buitenveldert een emotionele oproep na de vondst van een aantal messen. ‘U ziet hier het wapenarsenaal van de verdachten... leeftijd gemiddeld 12-13 jaar... ik heb er geen woorden voor, u wel?’ schreef de wijkagent bij een foto van de wapens.

Burgemeester Jan Rijpstra van het Friese Smallingerland riep zelfs op tot een landelijk messenverbod. Hij deed dat naar aanleiding van een waarbij een zestienjarige jongen om het leven kwam. De verdachten zijn slechts veertien en vijftien jaar oud.

Volgens de wijkagent in Buitenveldert maakt de politie zich ‘ernstig zorgen’ en gaan er ‘veel meer incidenten’ plaatsvinden als er niets het wapenbezit van jongeren wordt gedaan. ‘Bespreek dit, kom in actie!’ schrijft hij aan het einde van zijn Facebookbericht. Die boodschap lijkt nu door zijn Zaanse collega’s te worden ondersteund.