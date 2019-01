Ook Wybren van Haga werd betrapt

Wybren van Haga, VVD-Kamerlid, kreeg ook een tik op de vingers van de gemeente. In een brief van 21 februari is hem te verstaan gegeven dat hij regels overtreedt op de Jacob van Lennepkade. In dat huis, privébezit van Van Haga - die toen al Kamerlid was - zaten zes huurders.



Van Haga heeft privé en via zijn onderneming tientallen adressen in bezit, veelal in Amsterdam en Haarlem.