Ook Van der Laan heeft nu een burgemeestersfleschje

De flesjes worden in een vitrine achterin de zaak bewaard. 'We hadden het hem zelf willen aanbieden, maar hij overleed helaas al snel,' zegt eigenaar Johannes Bulthuis in een bericht op de website van de gemeente.



Rembrandt

De Drie Fleschjes in de Gravenstraat bestaat al sinds 1650 en is daarmee een van de oudste cafés van de stad. Er doen verhalen de ronde dat op de dag van de opening Jan Steen en Rembrandt van Rijn er hun jenevertje dronken en Maarten Tromp en Michiel Adriaenszoon de Ruyter een harinkje aten.



Aan het interieur is sinds de zeventiende eeuw weinig veranderd; er ligt zand op de vloer, er is een authentieke toog en de zaak staat vol oude drankflessen en vaten.



Op het oudste en eerste burgemeestersfleschje - dat uit 1592 stamt - staat burgemeester Cornelis Pieterszoon Hooft afgebeeld, de vader van de dichter en toneelschrijver P.C. Hooft.