Ook tijdens de lockdown wil de Weekendschool leerlingen gemotiveerd houden

Les over het maken van een vaccin of extra huiswerkbegeleiding: de vrijwilligers van Stichting IMC Weekendschool proberen leerlingen ook tijdens de lockdown gemotiveerd te houden. Iets wat de stichting vanuit de overheid ook wel meer had verwacht.

Eigenlijk heb je niet veel meer nodig dan een krukje en een thermoskan met thee, zegt Heleen Terwijn (54). “Een van mijn collega’s is zo de afgelopen weken bij de kinderen langsgegaan. Krukje net buiten de voordeur, kopje thee voor iedereen, en dan even bijpraten, kijken hoe het gaat.”



Tijdens de lockdown maken de medewerkers van Stichting IMC Weekendschool er maar het beste van. Terwijn richtte de stichting 23 jaar geleden op toen ze als psycholoog in Amsterdam-Zuidoost werkte en zag hoe sommige kinderen in het onderwijs niet tot hun recht kwamen.



“Er staat zo veel druk op het idee dat je een zo hoog mogelijk diploma moet halen,” zegt Terwijn. “Dat kan heel demotiverend werken. Het hoogste doel van het onderwijs, en van ons allemaal, zou moeten zijn om kinderen gemotiveerd, betrokken en met zelfvertrouwen de samenleving in te sturen.”

Om dat voor elkaar te krijgen, organiseert de Weekendschool al jaren aanvullende gastlessen voor kinderen van 10 tot 14 jaar, op het gebied van onder andere recht, journalistiek, filosofie, kunst en ondernemen. Eerst alleen op zondagmiddag, sinds vijf jaar ook onder schooltijd op basisscholen in heel Nederland. Daarnaast is er een programma voor kinderen van nieuwkomers, samen met taalscholen.

Een programma van twee jaar

Terwijn: “Scholen moeten aandacht besteden aan burgerschap en vaardigheden als presenteren, samenwerken, omgaan met conflicten, maar dat leer je veel beter in de context van het echte leven. Al onze gastlessen worden gegeven door vrijwilligers uit een specifiek vakgebied. Leren debatteren doen we zo bijvoorbeeld samen met een advocaat of politicus. Dan zien de leerlingen hoe je die vaardigheid in het echte leven kunt gebruiken.”

Ook juffen en meesters reageren enthousiast op de gastlessen, zegt Terwijn. “Docenten ontdekken hierdoor nieuwe talenten bij hun leerlingen. Dan blijkt een zevendeklasser die niet zo goed is in rekenen of taal ineens heel veel gevoel te hebben voor kunst of architectuur.”

Intussen heeft de Weekendschool landelijk 58 vestigingen, waarvan zes in Amsterdam. De programma’s worden grotendeels gefinancierd door sponsors uit het bedrijfsleven. Naast een vast team coördinatoren gaven de afgelopen 23 jaar zo’n 75.000 vrijwilligers een of meerdere gastlessen, schat Terwijn. “Die mensen doen dat met veel liefde. Zo zie je dat het klaarstomen van onze kinderen voor de maatschappij een zaak van ons allemaal is.”

Om echt impact te hebben, is een sporadisch gastlesje niet genoeg, zegt Terwijn. “Daarom duren onze programma’s minstens twee jaar. We richten ons op de kinderen die het het hardst nodig hebben, en het curriculum wordt samen met hen bepaald, afhankelijk van wat zij graag willen leren.”

Door de coronacrisis konden dit jaar niet alle activiteiten fysiek doorgaan. Maar toch houden de coördinatoren zo veel mogelijk contact met de deelnemende leerlingen. “We merken dat de kinderen veel behoefte hebben aan contact, aan gewoon even kletsen. Op woensdagmiddag hebben we nu online weekendschool, voor iedereen die wil. En de gastlessen gaan gewoon door, alleen dan online.”

Maar er zijn dus ook coördinatoren die bij de kinderen langsgaan voor een praatje, of om een werkpakket te bezorgen. “Zij merken wel dat er veel somberheid is bij ouders, dat ze die soms een peptalk moeten geven. Ouders die in een minder goede economische situatie zitten, hebben zorgen, en dat voelen de kinderen ook.”

Er is nu heel veel behoefte aan extra huiswerkbegeleiding, zegt Terwijn. “Gelukkig hebben wij een groot netwerk. Veel van onze vrijwilligers willen best een of twee uur per week online huiswerkbegeleiding geven. En via onze sponsors regelen we computers of wifi, al kunnen we altijd meer gebruiken.”

Ook het alumninetwerk van de Weekendschool komt in deze tijd van pas. “Intussen hebben zo’n 3200 kinderen het programma doorlopen, de oudste lichting is nu in de dertig. Zij geven wat zij geleerd hebben weer door aan de jongere kinderen, helpen met huiswerk of geven gastlessen.”

De alumni helpen elkaar ook, organiseren activiteiten en verzamelen zich in interessegroepen. “Zo gaat er elk jaar een clubje naar Brussel om het Europees Parlement te bezoeken; anderen werken samen met de jongerenorganisatie van het Holland Festival.”

Het voortouw nemen

Waar mogelijk wordt met de lessen ingespeeld op de actualiteit. “Net voor kerst hadden we een les van farmaceut Johnson & Johnson, over hoe je een vaccin ontwikkelt. Dat was heel inspirerend, vanuit het hele land konden kinderen vragen aan hen stellen.”

Zo proberen de medewerkers van de Weekendschool hun leerlingen gemotiveerd en enthousiast te houden, ook in de moeilijke lockdownperiode. “Uit private hoek zijn er tijdens de pandemie allerlei initiatieven op onderwijsgebied,” zegt Terwijn. “Wat dat betreft had ik van onze onderwijsministers wel meer verwacht.”

Terwijn: “Van een collega in Mexico hoorde ik dat de schooltv daar direct allerlei interessante programma’s voor kinderen van alle leeftijden heeft bedacht, speciaal voor in coronatijd. Zo kun je de scholen ook ontlasten. De overheid zou wel wat meer het voortouw mogen nemen, maar ons ministerie blijft wat dat betreft oorverdovend stil.”

Meet-ups Vandaag gaat naar aanleiding van de documentaire Klassen een serie meet-ups van start over kansen­gelijkheid voor kinderen. Heleen Terwijn praat mee tijdens de laatste, voorlopig gepland in de Melkweg op 28 april. Info: human.nl/klassen/meetups.