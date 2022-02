Ook storm Franklin houdt huis in Amsterdam, schademeldingen stromen binnen

Een boom aan de Reguliersgracht die door storm Eunice omwaaide, wordt door medewerkers van de gemeente opgruimd. Beeld ANP

Op een normale dag komt de Amsterdamse brandweer dertig tot veertig keer in actie, maar in navolging van zijn voorgangers zorgde ook Franklin voor rondvliegende dakpannen, omvallende bomen en loslatende zonnepanelen. Bij de brandweer zijn geen gevallen bekend van mensen die ernstig gewond zijn geraakt door de laatste storm.

Het is maandag de zesde dag op rij dat er storm over Nederland raast; een recordreeks. Vrijdag was het natuurgeweld het hevigst. Toen eiste storm Eunice drie levens in de regio Amsterdam. Het zou volgens AT5 gaan om twee mannen (44 en 50) en een vrouw (60). Alle drie de slachtoffers kwamen onder een omgevallen boom terecht.

Schademeldingen

Bij de Amsterdamse woningcorporaties Rochdale, Stadgenoot en Ymere kwamen de afgelopen dagen ‘enkele honderden’ schademeldingen binnen. Wie Rochdale maandagochtend wilde bereiken, moest een uur geduld hebben. “Op een gegeven moment stonden zestig mensen tegelijk in de wacht,” meldt een woordvoerder.

Bij alle drie de organisaties lijkt de ernst van de schade mee te vallen. Vooral losse dakpannen, met soms waterschade als gevolg, worden veel genoemd. Vanwege de hoeveelheid meldingen verwacht een woordvoerder van Stadgenoot wel dat het herstel ‘enige tijd’ zal duren. “Dakdekkers hebben het nu enorm druk en zolang het nog hard waait, kunnen ze het dak niet op. Daarnaast kampen dakdekkers, aannemers, enzovoorts door corona nog steeds met capaciteitsgebrek.”

500 miljoen euro schade

Het aantal schademeldingen bij verzekeraars is ondertussen tot een recordhoogte gestegen. Uit een eerste inventarisatie blijkt dat de stormen in Nederland voor zeker 500 miljoen euro aan schade hebben veroorzaakt, meldde het Verbond van Verzekeraars maandag.

“Verzekeraars hebben opgeschaald en zetten alles op alles voor een vlotte schadeafhandeling,” zegt Richard Weurding, algemeen directeur bij het Verbond. Klanten worden volgens hem zo snel mogelijk geholpen, maar zullen in sommige gevallen wel rekening moeten houden met wachttijden vanwege het grote aantal meldingen dat binnenkomt.