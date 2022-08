Ook starter kan straks in de Houthavens wonen, maar eerst bepaalt een algoritme wie je huisgenoot wordt

Nieuwbouw bij de Houthavens. De Key bouwt aan gedeelde, betaalbare jongerenwoningen in de wijk. Beeld Berlinda van Dam / anp

Het gaat om deelwoningen in twee nog te bouwen woongebouwen in de Houthavens. De deelwoningen zijn bestemd voor Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 18 tot 28 jaar die werken, of studeren en in hun laatste opleidingsjaar zitten. Iedere jongere betaalt rond de 250 euro huur per maand exclusief servicekosten. Die laatste komen naar schatting rond de vijftig euro te liggen.

De jongeren hebben hun eigen kamer en badkamer. Ze delen de woonkeuken met één of twee huisgenoten. Na vijf jaar moeten de bewoners plaatsmaken voor nieuwe bewoners.

De woningen van Lieven de Key worden toegewezen door de computer, zegt Olivier Smink, die zich namens de woonstichting bezighoudt met de ontwikkeling van wat hij zelf een ‘matchingtool’ noemt. “Het voordeel van deze match is een grotere kans op woonplezier, omdat de leefgewoonten en interesses van de huisgenoten op elkaar aansluiten.”

Ook voor eenlingen

Vaak is het zo dat jongeren zich als groepje aanmelden voor dergelijke deelwoningen. In dat geval kan zo’n groepje intact blijven. “Maar wellicht heeft niet iedereen vrienden met wie hij op zoek kan naar dergelijke mogelijkheden. Voor dit project kan je je ook alleen inschrijven,” aldus Smink.

Na inschrijving vullen de jongeren een vragenlijst in over verschillende onderwerpen en thema’s. Vragen zijn bijvoorbeeld: wat vind je belangrijk, eet je graag samen of liever alleen en hou je van feestjes? Een algoritme zorgt er daarna voor dat de jongeren die matchen aan elkaar gekoppeld worden, zegt Smink. “Vervolgens ontmoeten zij elkaar om te ontdekken of de koppeling tot een match in de Houthavens leidt.”

Onbetaalbare buurt

Volgens Eelco Siersema, directeur Vastgoed van Lieven de Key, is deze woonvorm bijzonder in de Houthavens. Hij zegt dat de buurt tot op heden ‘onbereikbaar is voor jongeren om betaalbaar te kunnen wonen’.

“Met de sociale huurwoningen zorgen we dat in de Houthaven plek is voor iedereen, wat bijdraagt aan de gedeelde stad. We geven woonstarters de kans om vijf jaar lang in Amsterdam aan hun toekomst te bouwen en te werken aan hun volgende stap.”