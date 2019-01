Ook Rotterdam wil af van ongewenst reclamedrukwerk

Rotterdam wil dat bewoners vanaf 1 juli 2019 niet meer worden lastiggevallen met ongewenst reclamedrukwerk.



Volgens de Rotterdamse wethouder Duurzaamheid, Arno Bonte, scheelt de maatregel veel afval. "Ongevraagd reclamedrukwerk is niet alleen een grote ergernis voor veel mensen, maar is ook een ongelofelijke verspilling van ongelezen papier. Met deze maatregel kunnen we meer dan 3 miljoen kilo papierafval per jaar besparen."



1,8 miljoen

In Amsterdam geldt de maatregel al sinds 2018. Mensen kunnen in de hoofdstad de ja-ja-sticker op hun brievenbus plakken als ze reclamepost willen ontvangen, doen ze dat niet dan krijgen ze ook geen reclame. Amsterdam verwacht dat hierdoor jaarlijks 1,8 miljoen kilo papier wordt bespaard.



In Amsterdam loopt nog een procedure van drie verspreiders van reclamedrukwerk tegen de ja-ja-sticker bij het gerechtshof.



Rotterdam verwacht echter dat deze uitspraak, die op 29 maart wordt, gedaan positief uitvalt voor de gemeente Amsterdam. "Het moet wel heel gek lopen wil de gemeente geen gelijk krijgen," zegt Bonte.



Nee-nee

Als het verbod er komt in Rotterdam, wordt er vanaf 1 januari 2020 gehandhaafd.



Met het nieuwe systeem blijven mensen die geen sticker hebben geplakt wel huis-aan-huisbladen ontvangen, mede omdat daar berichten van lokale instanties in staan. Wie ook deze bladen niet wil ontvangen, kan net als nu de brievenbus voorzien van een nee-nee-sticker.



