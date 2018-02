Ook Raad van State zegt: New York Pizza is fastfood

De Raad van State verklaarde het beroep dat New York Pizza tegen een eerder besluit had aangetekend ongegrond.



De gemeente vindt dat er geen ruimte is voor een fastfoodgelegenheid en weigerde de omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gevel van het pand en het plaatsten van reclame-uitingen.



Luxer

Omdat een pizza nu eenmaal snel klaargemaakt kan worden en vanwege het gegeven dat een dergelijk filiaal verdere overlast kan veroorzaken in een toch al drukke buurt, ging de rechter eerder mee in het bezwaar van de gemeente tegen de komst van een filiaal.



New York Pizza zei eerder dat de uitspraak verstrekkende gevolgen kan hebben voor pizzeria's en het verlenen van horecavergunningen in de hoofdstad.



Verder wees de keten er op dat het filiaal dat zij in de Ferdinand Bolstraat voor ogen hadden, een wat luxer restaurant van de keten betreft.



