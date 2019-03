Ook prijsbreker Level start met 'pretvluchten' van Schiphol

De komst van Level voedt opnieuw de discussie of het wel nodig is dat een zoveelste maatschappij bestemmingen gaat bieden die al door meerdere luchtvaartmaatschappijen vanaf Schiphol worden aangevlogen.



Level gaat voor prijzen vanaf 20 euro tweemaal per dag naar Londen vliegen en vraagt tenminste 28 euro voor Rome (ook tweemaal daags) en Wenen. De komende maanden komen daar vluchten naar Barcelona, Lissabon, Milaan en Fuerteventura bij.



Al die bestemmingen worden al door tenminste twee andere maatschappijen vanaf Schiphol bediend. Barcelona en Milaan door drie, Wenen door vier en Rome en Lissabon door vijf anderen. Vakantiebestemming Fuertventura, wordt ook door vier maatschappijen bediend, maar die vliegen net als Level niet dagelijks.



Pretvluchten

Schiphol - of de onafhankelijke slotcoordinator - hebben geen mogelijkheden om in te grijpen in de bestemmingenkeuze van maatschappijen. dat leidder er de afgelopen jaren toe dat de luchthaven versneld volstroomde met 'pretvluchten' die niet dircet bijdragen aan het netwerk van Schiphol.



Level maakt voor haar vluchten vanaf Schiphol vooral gebruikgemaakt van start- en landingsrechten van andere IAG-maatschappijen, met name Vueling, die minder zullen vliegen.



Level is vooral door IAG opgezet om de concurrentie met Easyjet en Ryanair aan te gaan. Met vluchten naar London Luton gaat Level de directe concurrentie aan met Easyjet, dat notabene haar thuisbasis op dat vliegveld heeft.



Stoelkeuze

Net als bij die maatschappijen betaalt de passagier naast de ticketprijs extra voor ruimbagage, eten, stoelkeuze en te zware handbagage. Level gaat vliegen met de Airbus A321, die 220 passagiers kan vervoeren.



De stap komt op het moment dat juist Air France-KLM haar lagekostendochter Joon aan de kant schuift. KLM gebruikt dochter Transavia vooral voor dergelijke lowcostvluchten.