Ook op zondag straks betaald parkeren in Museumkwartier en De Pijp

Beeld Hollandse Hoogte

Het stadsbestuur zegt vooral de parkeerdruk met de maatregel aan te willen pakken. Buurtbewoners klagen dat het op zondag vaak geen doen is om een parkeerplek te vinden voor hun auto. In omliggende wijken is parkeren op zondag niet gratis en dus weten automobilisten De Pijp en het Museumkwartier op zondag te vinden.

In de Frans Halsbuurt in De Pijp zullen enkele buurtbewoners de maatregel met gejuich hebben ontvangen. Daar werd de auto enkele jaren geleden al tot vijand verklaard. Na de bouw van de Albert Cuypgarage vonden ze het welletjes met alle auto’s in het straatbeeld en dus bouwden ze enkele parkeerplaatsen (illegaal) om tot ‘buurtplekken’ en werd er opeens gepicknickt op die plaatsen.

De maatregel kan waarschijnlijk ook niet los gezien worden van de dalende parkeerinkomsten die een groot gat in de Amsterdamse begroting geslagen hebben. Door corona deden veel minder dagjesmensen en toeristen de stad aan en dat voelt de gemeente in de portemonnee. De renovaties van (instortende) kades en bruggen dreigden op de lange termijn te worden geschoven en het stadsbestuur verhoogde onder luid protest onder meer de lokale belastingen om het gat in de begroting zo klein mogelijk te houden. Het uitbreiden van betaald parkeren lijkt voor het linkse stadsbestuur en veel bewoners een minder impopulaire maatregel.

Voor vergunninghouders en mensen met bezoekersvergunningen verandert er met het invoeren van de maatregel niets. Het betaald parkeren gaat op zondag straks gelden van 12.00 uur ’s middags tot middernacht.

En voor wie geen zin heeft in het betalen van het bedrag van zes euro per uur: een garagebox in het Museumkwartier werd onlangs nog voor bijna zeven ton aangeboden op Funda. Een fors bedrag, maar dan ben je wel altijd verzekerd van een plek.