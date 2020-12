Ook op de basisschool is het Paarse Vrijdag: ‘Iedereen mag in de poppenhoek spelen’

Heleni (11), Nina (9), Yasana (10) en Tiemen (10). De leerlingen van Montessorischool De Amstel versieren de school met paarse slingers. Beeld Jean-pierre Jans

Het is fijn om te weten dat andere kinderen ook anders zijn, vindt Yasana (10). Ze noemt zichzelf biseksueel of lesbisch, dat weet ze nog niet zo goed. Hoe dan ook: het wordt geaccepteerd op haar school. “Maar niet altijd op straat. Daarom is Paarse Vrijdag belangrijk.”

Paarse posters, slingers en knutselwerkjes sieren de gangen van de Montessorischool De Amstel in Oost. Op Paarse Vrijdag besteedt de school aandacht aan het normaliseren van seksuele- en genderdiversiteit.

“Het gaat erom dat je bent wie je bent,” vertellen Heleni (11) en Nina (9). “We hebben een film gekeken over een jongen die transgender is en dat was heel verdrietig. Hij werd gepest en moest huilen.” Ook op hun school zit een meisje dat zich identificeert als transgender. “Het is fijn dat zij dat wel durft te vertellen,” knikt Nina.

Basisonderwijs

Sinds 2010 wordt op de tweede vrijdag van december aandacht besteed aan diversiteit en solidariteit getoond met de lhbtq-gemeenschap. Het COC verzorgt al elf jaar lespakketten voor middelbare- en mbo-scholen. Dit jaar hebben ze ook vijfhonderd gratis pakketten gemaakt voor basisscholen. Maar liefst 49 Amsterdamse basisscholen kleurden vrijdag paars.

“We merkten dat er ook veel interesse was buiten het voortgezet onderwijs,” zegt Freek Janssens van COC Nederland. “We vinden het belangrijk op een zo vroeg mogelijke leeftijd duidelijk te maken dat het oké is om jezelf te zijn. Wie je bent, wat je leuk vindt, wat je aan wilt trekken en op wie je verliefd wordt: dat speelt ook op basisscholen.”

De basisschoolpakketten zijn vooral gericht op inleving en empathie en bevatten prentenboeken, gedichten en lesideeën. Janssens: “We vieren dat je jezelf kunt zijn. We laten kinderen weten dat iedereen in de poppenhoek mag spelen. Dat je van nagellak én van voetbal kunt houden. Dat twee papa’s en mama’s normaal zijn.”

Regenboogvlag

Op OBS De Notenkraker in West hebben ze vrijdag de regenboogvlag gehesen. “Paarse Vrijdag gaat over van alles,” vindt management-assistent Wilma Scheepens. “Het kan bijvoorbeeld ook gaan over uitleggen wanneer en waarom iets een scheldwoord is. Ook leerkrachten moeten leren wanneer iets kwetsend is.”

Op de 6e Montessorischool Anne Frank in Zuid lopen leerlingen met paarse vesten, haarbanden en T-shirts rond. “Wij hebben alle leerlingen en leerkrachten opgeroepen om mee te doen door vandaag paars te dragen,” aldus Joukje Cordie, leerkracht en onderbouwcoördinator. “De boodschap is vooral: wees een beetje lief voor elkaar.”

Tolerantie

De vraag om lesmateriaal voor het basisonderwijs was groot, vertelt Ilse Witteveen, een van de teamleiders van De Amstel. De school wil een tolerante omgeving creëren, waarin kinderen voor elkaar opkomen wanneer ze nadelig worden behandeld vanwege hun seksuele voorkeur of gender. Zo zoeken ze speciale boeken uit die gaan over diversiteit en inclusiviteit.

Maar tolerantie gaat ook over wat je aantrekt en hoe de maatschappij daarop reageert, zegt Witteveen. Heleni leest een van de gedichten voor, over een jongen die graag make-up wilt dragen. Tiemen (10) laat zijn paarsgelakte nagels zien: “Je mag aantrekken wat je wilt en make-up op doen als je dat wilt. Ook als je ouders zeggen dat dat niet hoort.”