Ook onderhoudsmonteurs moeten eraan geloven: een bakfiets in plaats van een bestelbus

Jan van den Broek van Feenstra laadt spullen in zijn e-cargobike op de hub in Duivendrecht. Beeld Jean-Pierre Jans

Het idee is ontstaan uit frustratie, zegt Remco van den Beld. “Monteurs kwamen bij mij en zeiden: wij komen die stad gewoon niet meer in. We wisten: daar moeten we iets op verzinnen, want het wordt straks alleen maar onmogelijker. Twee jaar geleden dachten we: wat zou er gebeuren als we een aantal van onze monteurs op een bakfiets zetten?”

Van den Beld is inmiddels sinds 2018 doende om voor Feenstra, een bedrijf dat onder meer het onderhoud en de montage van cv-ketels verzorgt, een bakfietssysteem op te zetten. Dat klinkt eenvoudig maar het is lastig. Niet zelden gaat het om werkzaamheden waarbij een elektrisch aangedreven bakfiets nogal onpraktisch is. “Als ergens een nieuwe ketel moet worden geplaatst, is het toch handiger om met een busje te komen. Maar er is ook een boel dat wél kan met een goede elektrische bakfiets.”

Beter nadenken

Monteurs op de bakfiets zetten vergt wel organisatie, heeft Van den Beld inmiddels ervaren. “Je moet beter nadenken over wat je doet. Traditioneel gingen we ervan uit dat de monteur altijd alles bij zich heeft. Maar vooral bij onderhoudsmonteurs valt dat best mee, het werk is goed in te schatten. Bij bepaalde werkzaamheden kan het gewoon met minder spullen.”

Feenstra was een van de pioniers op het gebied, maar andere bedrijven werken er ook aan, zegt Walther Ploos van Amstel, deskundige op het gebied van stadslogistiek aan de Hogeschool van Amsterdam. “Van de mensen die in de stad moeten zijn, komt 90 procent van buiten. Mensen die je hard nodig hebt: liftmonteurs, cv-installateurs, klussers. Specialisten die bovendien een groot geografisch gebied bereizen. Allerlei bedrijven zijn ermee bezig. In Utrecht laat Coca-Cola bijvoorbeeld monteurs die de leidingen onderhouden al per bakfiets komen.”

Mobiliteitsbedrijf Dockr ziet ook mogelijkheden: het biedt onder meer elektrische bakfietsen aan voor technische ondernemingen. Afgelopen week opende het in samenwerking met mobilteitsplatform Mobian een ‘hub’ naast het Rembrandtpark. Technische bedrijven kunnen er hun busjes parkeren en onmiddellijk overstappen op een gereedstaande e-cargobike.

Het draait om flexibiliteit, zegt Willem Boverhof van Dockr. “Soms móét je wel met een bestelbus de stad in, maar voor de momenten dat dat niet nodig is, kan je deze dienst gebruiken. Het scheelt parkeerkosten, in de eerste plaats. Maar ook tijd: de monteurs hoeven geen rondjes te rijden, op zoek naar een parkeerplaats.”

Ploos van Amstel: “Zo’n overstappunt is een geweldige connectie.”

Twee adressen meer

Fietsen is in veel gevallen ook sneller, helemaal als monteurs meerdere adressen langs­ moeten, zegt Boverhof. “Kijk bijvoorbeeld naar de monteurs die modems vervangen. Als je ze één of twee adressen meer op een dag kan laten doen, scheelt dat een bedrijf al enorm veel geld.”

Feenstra heeft zelf een uitvalsbasis geregeld waar de bakfietsen ’s nachts staan en vanwaaruit de monteurs naar de klanten rijden. “Een e-cargobike heb je snel terugverdiend: in 33 uur op de fiets zijn we al uit de kosten.”

Maar er zijn ook hindernissen. Wíllen de monteurs wel op een bakfiets? Ploos van Amstel: “Het moet passen bij je bedrijf.” Boverhof: “Het vergt inderdaad een gedragsverandering, maar het kan wel: pizzakoeriers reden vroeger ook altijd op scooters, terwijl ze nu ook vaak met fietsen werken.”

Van den Beld van Feenstra hoorde ook medewerkers verkondigen dat ze ‘nooit van hun leven op zo’n fiets zouden stappen’. “We hebben een stel jonge leerling-monteurs op de fiets gezet, vaak jongens die nog geen rijbewijs hadden. Die zien de voordelen wel. Via hen laten we de oudere monteurs langzaam wennen. Het is aan het kenteren. Laatst zei een monteur tegen mij: misschien dat ik het ooit wel een keer ga doen.”