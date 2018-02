Ook OLVG en MC Slotervaart overwegen tabak-aangifte

Juridische stappen tegen tabaksfabrikanten, zover zijn wij nog niet Een woordvoerder van het VUmc

René Medema, voorzitter van de raad van bestuur van het AvL, deed een oproep aan alle ziekenhuizen om het voorbeeld van AvL te volgen.



MC Slotervaart overweegt dat te doen, zegt een woordvoerder. "Wij vinden het een goed initiatief van het AvL. Het geeft een sterk signaal. MC Slotervaart gaat met de raad van bestuur en de juristen onderzoeken wat de consequenties van een aangifte zijn."



Het AMC, waar volgens een woordvoerder 'duidelijk een groeiend anti-rooksentiment leeft', heeft maanden geleden een gift gedaan aan de zaak tegen de tabakafabrikanten. Maar het AMC heeft vooralsnog geen plannen om zelf aangifte te doen.



BovenIJ

Dat geldt ook voor VUmc, meldt een woordvoerder. "Wij voeren hele discussies over rookbeleid, bijvoorbeeld of je op het grondgebied van het ziekenhuis zou mogen roken. Maar juridische stappen tegen tabaksfabrikanten, zover zijn wij nog niet."



Het BovenIJ ziekenhuis volgt de ontwikkelingen 'met belangstelling', aldus een woordvoerder.



De eerste aangifte tegen de tabaksfabrikanten werd in in 2016 door longpatiënten gedaan. In maart 2017 besloot KWF Kankerbestrijding datzelfde te doen. De vereniging die aan het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde gelieerd is, waarvan ruim 250 artsen lid zijn, stelde vorig jaar enkele honderdduizenden euro's beschikbaar voor de strafzaak.



Uitgesteld

Ook het AvL laat zich, net als die andere partijen, bijstaan door Ficq. De aangifte richt zich op de 'sjoemelsigaret'. Kleine gaatjes in de sigaret zorgen ervoor dat meetapparatuur minder schadelijke stoffen meet dan de roker daadwerkelijk binnen krijgt.



Al maanden hangt de beslissing van het Openbaar Ministerie in de lucht om wel of niet tot vervolging over te gaan van de vier grote tabaksproducenten in Nederland.



Dat besluit is al meerdere keren uitgesteld. Volgens een woordvoerder duurt het lang omdat het 'juridisch een zeer complexe zaak' is.



