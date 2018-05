Ook nu dacht Holleeder De Vries op een leugen te betrappen

Zie je wel, dit is Holleeder ten voeten uit! Peter R. de Vries

De advocaten van Soerel noemen het overigens 'de grootste mogelijke onzin' dat Franken of Holleeder is bedreigd.



De Vries had nog veel meer interessante papieren bij zich. Een reeks verslagen van gesprekken die hij met Holleeder had gevoerd vanaf 2004. Holleeder vertelde hem tijdens ontmoetingen in horeca of al wandelend in geuren en kleuren over velerlei wederwaardigheden in het milieu - ook over zijn eigen besognes.



Hij verhaalde hoe de malafide vastgoedmagnaat Willem Endstra 'heel wat mensen heeft kapotgemaakt, geruïneerd of vermoord, of bijna vermoord'.



Knock out

Hoe hij vastgoedhandelaar en beweerd helper van criminelen Marco P. uit Noord in elkaar had geslagen waarbij die wel vier keer knock out was gegaan en waarbij hij diens vrouw ook een klap had gegeven ('Ja, ik sla vrouwen. Kinderen ook, als het moet'.)



Hoe crimineel Mink Kok achter de liquidatie zat van de malafide ex-advocaat Evert Hingst.



Hoe 'Joegobaas' Sreten 'Jotsa' Jocic wel degelijk achter het plan zat officier van justitie Koos Plooij te vermoorden - omdat die diezelfde Mink Kok had laten arresteren na de vondst van een enorm wapenarsenaal in een flat aan de Nachtwachtlaan in West.



Hoe hij George van kleef had kunnen waarschuwen dat die zou worden geliquideerd, maar dat niet had gedaan omdat Van Kleef zijn mond nooit kon houden - waarna Van Kleef inderdaad werd vermoord.



Hoe de Amsterdamse Hells Angels waren afgegelden tot 'pisbakken' die 'niets meer voorstelden'.Et cetera, et cetera.