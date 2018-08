Ook Nederlandse piloten van Ryanair gaan staken

De staking bij Ryanair treft vooral passagiers op Eindhoven Airport, de Nederlandse thuisbasis van de maatschappij. Vanaf Schiphol vliegt Ryanair alleen naar Dublin en Malaga.



De Nederlandse piloten sluiten zich aan bij stakingsacties in België, Ierland, Duitsland en Zweden. Ze gaan actievoeren voor betere werkomstandigheden en hoger loon in een Nederlandse cao. Gesprekken daarover in de afgelopen acht maanden hebben niets opgeleverd.



Ierse arbeidswetten

Nu nog valt Ryanairpersoneel onder de Ierse arbeidswetten, wat er zelfs toe leidt dat piloten op papier naar Ierland moeten emigreren. Onder de jarenlange druk van Ryanair heeft Ierland zijn arbeidsvoorwaarden voor de luchtvaart zodanig aangepast, dat zelfs andere prijsvliegers - waaronder Norwegian - zich om die reden in Ierland vestigen.



Nog voordat vliegersverbond VNV woensdagavond de actie aankondigde, stapte Ryanair al naar de Nederlandse rechter. Donderdag dient in Haarlem een kort geding om de actie te voorkomen. VNV is verbaasd en noemde het kort geding voorbarig.



"Nergens anders in Europa heeft Ryanair recent een staking van haar piloten via de rechter proberen tegen te houden. Hiermee probeert Ryanair opnieuw rechten van haar medewerkers te ontnemen."