Ook na middernacht was het feest bij Pianobar Maxim: ‘Onzinnige regel’

De Leidsekruisstraat tijdens een uitgaansavond. ‘Om twaalf uur wordt het nu ineens heel druk op straat,’ zegt uitbater Giel Swaan. Beeld Thomas Schlijper/Hollandse Hoogte

De feestgangers waren blij met het extra uurtje dansen en drinken, maar daar was het uitbater Giel Swaan niet om te doen. Hij wilde een statement maken. “We wilden de onzinnigheid aankaarten van de maatregel dat we om twaalf uur moeten sluiten. Waarom is het om elf uur wel veilig en om één uur niet, als iedereen is gecontroleerd?” vraagt Swaan, tevens voorzitter van horecavereniging BIZ Leidsebuurt, zich af.

Om de verspreiding van het coronavirus te beteugelen, geldt sinds 25 september een verbod om horeca tussen 00.00 uur en 06.00 uur open te houden. Daar begrijpt Swaan dus niks van. Dat iedereen tegelijkertijd om twaalf uur alle horeca uit moet, kan volgens hem óók voor onveilige situaties en overlast voor bewoners zorgen. “Om twaalf uur wordt het nu ineens heel druk op straat. Bovendien gaat iedereen na middernacht naar huisfeestjes waar geen controle is.”

‘Statement gelukt’

Volgens de horeca-uitbater is er, hoewel hij de overtreding in verschillende media had aangekondigd, geen handhaving langsgekomen. “We hebben helemaal niemand gezien. We zijn tot één uur doorgegaan en hebben zelfs klanten na middernacht binnengelaten. Nu hangt er wel een politiecamera bij mij om de hoek, dus misschien moet ik alsnog op het stadhuis komen.”

De ondernemer zou een eventuele boete gewoon betalen. Hij zegt ook dat Pianobar Maxim niet vaker langer open blijft. “We wilden een statement maken en dat is nu gelukt. De maatregel moet worden geschrapt.”

De gemeente Amsterdam laat weten dat er op maandag een verslag volgt over het weekend. Een woordvoerder wijst erop dat er pas wordt opgetreden na een waarschuwing. Of dat bij Maxim is gebeurd, kon de woordvoerder niet zeggen. De politie kon zondagochtend ook niet zeggen of er handhaving is langs geweest.