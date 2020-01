Ook lood aangetroffen in drinkwater bij woningen in Oost

Beeld ANP

Stichting Woon! heeft op verzoek van de bewoners het drinkwater op lood getest nadat verhuurder Rappange meerdere malen een verzoek tot het vervangen van de leidingen naast zich had neergelegd. De wettelijke toegestane hoeveelheid lood in drinkwater is tien microgram, uit één test kwam een resultaat van 94,8 microgram. Andere testen lieten vijf tot acht keer de toegestane hoeveelheid lood zien.

Bewoners halen hun drinkwater al twee weken uit pompen op straat. Volgens Oscar Vrij van Woon! heeft verhuurder Rappange tot nu toe nog geen actie ondernomen. “Pas nadat bewoners dreigden naar de media te stappen hebben ze contact gezocht. Er lopen via ons nog meer zaken bij Rappange.”

Volgens Woon! zijn er op meerdere plekken in de stad inmiddels verhoogde concentraties lood in het drinkwater aangetroffen. Zo ontstond eerder al onrust in Noord na metingen in woningen van Ymere en hebben testen op de Geuzenstraat in West en de Rustenburgerstraat in de Pijp ook verontrustende resultaten laten zien.

Rappange laat weten de zaak te onderzoeken en spoedig met een reactie te komen.