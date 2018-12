Ook levenslang geëist in hoger beroep Staatsliedenbuurt

Daarbij werden Amsterdammers Said el Yazidi (21) en Youssef Lkhorf (28) met grof geweld geëxecuteerd nadat het primaire doelwit van twee groepjes schutters, crimineel Benaouf A. (34), met geluk was ontkomen.



Twee motoragenten overleefden ternauwernood schoten met een kalasjnikov vanuit de Audi RS4 waarin Anouar B., Adil A. en de in Marokko veroordeelde Hamza B. (31) volgens justitie vluchtten.



"Het leed dat de nabestaanden van El Yazidi en Lkhorf is toegebracht, is groot en onherstelbaar. Het feit dat zoveel vragen onbeantwoord zijn gebleven, maakt het alleen nog maar pijnlijker en frustrerender," zei aanklager Posthumus in zijn requisitoir.



Primaire doelwit

Ook het primaire doelwit van de moordpartij, Benaouf A. (34), is groot leed toegebracht - doordat hij zelf maar ternauwernood ontkwam en doordat zijn vrienden zijn vermoord. De twee motoragenten op wie van dichtbij met een kalasjnikov werd geschoten, 'hebben de dood in de ogen gekeken' en lijden nog steeds onder de nasleep van de schietpartij.



"De feiten zijn begaan op straat in een woonwijk. De kogels hebben in het rond gevlogen," zei Posthumus ook. "De kans dat een buurtbewoner zou worden geraakt door een rondvliegende kogel, was groot."