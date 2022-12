Ook komende zomer geen waterpret op het Museumplein: lekke vijverbak toe aan renovatie

Beeld ANP

Geen verkoeling, niet pootjebaden en geen spelende kinderen: de vijver op het Museumplein blijft, net als afgelopen zomer, komend jaar leeg. De grote grijze vijverbak lekt al jaren. Met kortetermijnoplossingen ging het nog een hele tijd goed, maar na onderzoek door de gemeente blijkt dat de bak nu echt moet worden gerenoveerd.

De waterpret keert op z’n vroegst in de zomer van 2024 terug, maar ook dat is nog niet zeker. De werkzaamheden kunnen vanwege voorbereidingen pas beginnen in het voorjaar van 2024 en duren naar verwachting vier tot zes maanden. Wintermaanden zijn minder geschikt voor een renovatie, zegt een gemeentewoordvoerder. Omwonenden zijn per brief geïnformeerd.

De vijver wordt altijd in het voorjaar gevuld om hem in september weer leeg te laten lopen. Een deel van de winter heeft de bak een andere bestemming: tot begin februari is er nu een particuliere schaatsbaan gevestigd. De gemeente kijkt nog naar de mogelijkheden voor een tijdelijke invulling in de zomer van 2023.

Hoi Peter, vanwege lekkage is de vijverbak op Museumplein dit voorjaar niet gevuld. Helaas blijkt het niet mogelijk om de vijver op korte termijn te vullen. Er wordt onderzoek gedaan naar de constructie van de vijver om de oorzaak van het lek te achterhalen. Vervolgens komen 1/2 — Webcare Amsterdam (@webcare020) 20 juli 2022

