Ook koffie- en tassenwinkels verkopen nu mondkapjes

Dsign aan het Rokin. Beeld Jakob Van Vliet

De naaimachine staat in de aanslag: als er even geen klant in de winkel is, en dat is het grootste deel van de tijd het geval, kan Floor Mommersteeg in één vloeiende beweging aanschuiven. “Normaal ontwerp en maak ik sieraden, maar dit is ook goed te doen. Ik doe ongeveer een half uurtje over een mondkapje. Als je doorhebt hoe het moet, is het niet zo ingewikkeld.”

Sinds half maart is in designwinkel Dsign in de Staalstraat de omzet met 95 procent teruggelopen, vertelt eigenaar Raoul Circkens. Tassen, brillen, portemonnee’s: het verkoopt allemaal niet meer. Om mondjesmaat toch nog iets te kunnen verkopen heeft hij niet-medische mondkapjes opgenomen in zijn assortiment. Niet de soort die je kan kopen bij de bouwmarkt of een drogisterij, maar mondkapjes waar een idee achter zit. “Ze moeten er een beetje uitspringen, je moet zien dat er aandacht aan is besteed. Terwijl ik het eigenlijk niet zo’n sympathiek product vindt. Maar misschien houdt het deze winkel in leven.”

Dsign is maar een van de tientallen winkels in met name de binnenstad die zich in arren moede maar deels op een andere branche richten dan gebruikelijk. Want het mondkapje raakt ingeburgerd, hand over hand zie je ze opduiken in het straatbeeld. En als ze begin juni verplicht worden in het openbaar vervoer zullen nog veel meer mensen eraan moeten geloven.

Welkome aanvulling

Vanuit commercieel oogpunt beginnen zich ondernemers met de markt te bemoeien. Niet zoals vorige maand, toen een tamelijk opportunistische verkoper in de Jordaan mondkapjes tegen woekerprijzen van de hand deed, maar meer door kleine bedrijfjes die het product zien als een bescheiden, maar welkome aanvulling op wat ze dan ook maar normaal gesproken verkopen.

Zo is er bijvoorbeeld ook Daniel Melly van Melly’s Cookiebar op de Nieuwzijds Voorburgwal. In zijn winkel, die aanschurkt tegen de achterkant van de Nieuwe Kerk, ziet het normaal gesproken zwart van de toeristen. “Maar het is niets meer. Via via kon ik aan mondkapjes komen en ik besloot die dan maar ook te gaan verkopen. Niet om er rijk van te worden, maar om de pijn misschien een heel klein beetje te kunnen verzachten.”

Melly's Cookiebar aan de Nieuwezijds Voorburgwal. Beeld Jakob Van Vliet

Echt de deur uit vliegen doen ze nu nog niet, zegt Melly. “Ik verkoop er misschien tien in een week. Maar ik ga ervan uit dat als er straks een plicht geldt voor het ov, dat meer mensen ons zullen weten te vinden. Tegelijk: er zijn meer ondernemers die ze nu zijn gaan verkopen.”

‘Teken van respect’

Aan de overkant bijvoorbeeld, waar Jan Tolhuysen al 26 jaar een souvenirkraam heeft in Magna Plaza. Hij verkoopt ze niet om er geld mee te verdienen, zegt hij. “Ik geloof in mondkapjes. Je zag veel Aziaten er vroeger al mee lopen. Het is een teken van respect, je laat zien dat je vooral anderen niet wil besmetten.”

Het mondkapje wordt een blijvertje, zegt Tolhuysen. “Van dat virus zijn we voorlopig niet af. Ik denk dat als straks het toerisme weer een beetje aantrekt, mensen leuke mondkapjes met Amsterdam-logo’s zullen meenemen naar huis. Is weer eens wat anders dan zo’n onderzetter of een muts.”

Een klant bij Dsign heeft zojuist twee mondkapjes gekocht: verantwoorde exemplaren. Onder protest, want ze is slechthorend en mondkapjes ontnemen haar de kans op fatsoenlijke communicatie. “En wat is de volgende stap? Een burka? Ik ben er helemaal niet voor, maar ik ben soms aangewezen op de tram om bij afspraken te komen. Dan zul je wel moeten. Maar met deze kun je gezien worden.”