Ook kinderopvangorganisatie Partou houdt Stints binnen

Een aantal organisaties besloot donderdag al de elektrisch aangedreven bakfietsen niet langer de weg op te sturen na het drama in Oss. Partou zei toen nog wel gewoon gebruik te blijven maken van de Stint, maar komt daar nu op terug.



'Hoewel we zelf niet bekend zijn met klachten over onze Stints, willen we elk risico uitsluiten voor onze kinderen en medewerkers. We hebben daarom besloten om de Stints niet meer in te zetten en eerst de uitkomsten van het onderzoek af te wachten.'



Ook voor Otto Heijst van kinderopvang Impuls was het ongeluk reden om direct te stoppen met het gebruik van de Stint. "In ieder geval tot het onderzoek is afgerond."



Cor Schuurman van kinderopvang Tinteltuin besloot anders: "Het lijkt ons wijs om het onderzoek af te wachten voor we besluiten al dan niet te stoppen met de Stint."



Conclusies

Ook brancheorganisatie Kinderopvang zei donderdag dat er niet te snel conclusies moeten worden getrokken. "We weten niet of het voertuig gebreken heeft vertoond of dat er een andere aanleiding is geweest," aldus René Loman van de brancheorganisatie.



Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) zegt dat het lastig is om nu met oordelen over de bakfiets te komen. "Alles moet onderzocht worden. Het is ook aan de kinderdagverblijven om daarin een afweging te maken. Ik snap wel dat ze er over nadenken.''



