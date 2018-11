Ook kind bedreigd bij gewapende overval Blokker in Oost

Twee mannen liepen afgelopen zaterdagochtend rond 10.20 uur de winkel in, waar op dat moment twee man personeel aanwezig was.



Zij werden door de mannen bedreigd met een mes en gedwongen mee te lopen naar de ruimtes achter in de winkel. Een van hen werd gedwongen de kluis te openen.



Ook meerdere klanten werden bedreigd door het tweetal en moesten mee naar achteren. In die groep was ook een kind.



De overvallers vertrokken uiteindelijk met een onbekend geldbedrag via de Iepenweg. Ze zijn nog altijd voortvluchtig. Daarom is de politie op zoek naar mensen die vlak voor of na de overval in de buurt waren van de winkel en iets hebben gezien.



Donkere regenjas

De daders worden als volgt omschreven: beiden zijn tussen de 18 en 24 jaar oud, met een getinte huidskleur. De een is ongeveer tussen de 1.75 en 1.80 meter lang, normaal postuur, hij droeg een donkere regenjas, donkere broek en schoenen.



De ander is iets kleiner met 1.65 à 1.75 meter lang en heeft een wat bol gezicht. Ook hij droeg een donkerblauwe regenjas en broek en donkerblauwe Adidas-schoenen.