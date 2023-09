Ook Jeroen Krabbé verzet zich tegen dreigende sluiting Cobra Museum: ‘Komt er dan een tapijthal in die tochtige hoek?’

De videoboodschap van Jeroen Krabbé bij de inspraakavond over het Cobra Museum. Achter de microfoons van links naar rechts oud-wethouder Piet van den Heuvel, vrijwilliger Danielle de Kluijver, directeur Stefan van Raay en bestuursvoorzitter Jerry Straub. Beeld Jakob van Vliet

Dat bleek woensdagavond in een raadsvergadering waarin een handvol insprekers pleitte voor het openhouden van de instelling.

Als het aan het stadsbestuur ligt, draait het de geldkraan dicht. Tot afgrijzen van verklaard Cobrabewonderaar Jeroen Krabbé. “Het Cobra Museum is het hart van Amstelveen,” zei de acteur en kunstenaar op een eerder op de dag in zijn atelier opgenomen filmpje, omdat hij niet fysiek aanwezig kon zijn bij het ingelaste ‘raadsgesprek’. “Als je dat weghaalt, wat gebeurt er dan in die tochtige hoek? Wordt het een tapijthal? Hoe zie je dat voor je?”

Krabbé deed een klemmend beroep op de gemeenteraadsleden ‘om het museum in al z’n glorie te laten voortbestaan’. “In al z’n sprankelende glorie. Het is een fantastisch museum. Ik ben er dol op.”

Hij zei met het oog op zijn 80ste verjaardag volgend jaar een heleboel verzoeken te hebben gekregen om zijn schilderijen te komen exposeren. “Maar nee, die tentoonstelling hou ik in het Cobra Museum.”

“In godsnaam,” sloot Krabbé af, “denk er goed over na. Het kán niet weg.”

Tegenvallend bezoek

Vorige maand klopte de museumleiding bij cultuurwethouder Herbert Raat (VVD) aan met het verzoek om extra subsidie, omdat door tegenvallende bezoekersaantallen dit jaar een verlies van 7 ton dreigt. Het is bepaald niet voor het eerst dat het museum in de rode cijfers belandt en voor Raat en de rest van het stadsbestuur is de maat vol. Zij willen de subsidie stoppen, waardoor een faillissement voor het 27 jaar oude museum onvermijdelijk lijkt. De gemeenteraad moet daar volgende week woensdag over beslissen.

Woensdagavond pleitte een deel van de raad voor uitstel van de besluitvorming, al was het maar met enkele weken. GroenLinks waarschuwde dat het staken van de subsidie neerkomt op een ‘ongelooflijke beslissing’.

Bescheidener opzet

Museumdirecteur Stefan van Raay zei te willen nadenken over een bescheidener opzet van het museum, met bijvoorbeeld meer nadruk op de lokale bevolking, minder grote exposities en het terugschroeven van internationale contacten.

Wethouder Raat reageerde enigszins tweeslachtig. Hij zei geen vertrouwen te hebben in de veranderingsgezindheid van het museum, aangezien de gemeente al sinds 2018 tevergeefs om aanpassingen heeft gevraagd. Maar hij zei ook ‘blij’ en ‘hoopvoller’ te zijn door de bereidheid van Van Raay om ‘de bakens te verzetten’.

Op de vraag vanuit de raad of het stadsbestuur bereid zou zijn te blijven subsidiëren als de huidige museumleiding aftreedt, zei hij niet te kunnen antwoorden zonder eerst nader te overleggen met de rest van het college.

Vanuit de raad pleitten onder andere GroenLinks, de SP en 50+ voor meer tijd alvorens een besluit te nemen. Vooralsnog staat de stemming over het dichtdraaien van de geldkraan voor volgende week woensdag op de agenda. Maar die agenda kan tot op het laatste moment worden aangepast. Museumdirecteur Van Raay beloofde de raad binnen een paar dagen een brief te sturen over de toekomstplannen.

Fusie met museum JAN

Jerry Straub, bestuursvoorzitter van het museum, verzekerde de raad dat er snel was geacteerd, toen in de zomer duidelijk werd dat de huidige Picassotentoonstelling veel minder mensen trekt dan aanvankelijk werd gedacht. Hij ontkende wethouder Raat op het laatste moment te hebben overvallen en stelde dat het vorige maand bijna twee weken had geduurd voordat deze hem had kunnen ontvangen. Ook zei Straub dat het museum ‘structureel ondergesubsidieerd’ is.

Raat benadrukte dat snelle besluitvorming onvermijdelijk is, omdat andere schuldeisers van het museum zich kunnen gaan roeren. In het ongunstigste geval betekent dat een faillissement, waarna de gemeente iedere regie kwijt is. Hij waarschuwde ook dat als besloten wordt het museum toch nog langer de tijd te geven, dat een besluit van de gemeenteraad zal zijn, en niet van het college. Hij voorziet dat uitstel betekent dat Amstelveen in de nabije toekomst weer meer geld moet bijleggen vanwege nieuwe rode cijfers bij het Cobra Museum.