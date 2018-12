Ook Jalal L. zegt dat Benaouf A. liegt

Hij had als doel een van die jongens kroongetuige te maken door ze levenslang te bezorgen Jalal L.

Beiden zijn door de rechtbank tot levenslang veroordeeld voor de schietpartij waarbij Benaouf A. op 29 december 2012 kon ontkomen. Zijn vrienden Said el Yazidi (21) en Youssef L. (28) werden met grof geweld vermoord. Op de vlucht schoten de mannen in de Audi van dichtbij op twee motoragenten op de Haarlemmerweg.



Belangrijke leugen

Jalal L. over Benaouf A.'s 'bekentenis' over zijn in het proces belangrijke leugen: "Hij had als doel een van die jongens kroongetuige te maken door ze levenslang te bezorgen. Zij hadden volgens Ben waarschijnlijk meer informatie over het geheel in de Staatsliedenbuurt of zo."



Als kroongetuigen zou Anouar B. of Adil A. dan kunnen vertellen wie de werkelijke schutters waren. Volgens Mohamed H. en Jalal L. ging 'Ben' er van uit dat de verdachten spullen hadden geleverd aan de schutters en dat ze dus meer wisten. Jalal L.: "Het was zijn strategie voor deze zaak, zei hij. Een manier om de strijd te voeren."